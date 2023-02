Kubacki i Stoch nosili go na rękach. Obłędna radość Polaków po zwycięstwie Żyły

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Małysz zauroczony występem Polaków w Planicy. "Znów się liczymy" Adam Małysz,... czytaj dalej »

Żyła sięgnął po złoto w Planicy w niesamowitych okolicznościach. Po pierwszej serii był 13. w klasyfikacji konkursu i mimo zaledwie kilkupunktowej straty do lidera zanosiło się, że będzie musiał zaprezentować coś absolutnie wyjątkowego w finale, by liczyć na obronę tytułu. Jednak jak na mistrza przystało, 36-latek wyciągnął asa z rękawa, bijąc rekord skoczni.

Szaleństwo Polaków, smutek Austriaków

Wielka radość w naszej ekipie pojawiła się już po drugim skoku Żyły na 105 metrów. Od razu pachniało medalem, ale nadal trzeba było nerwowo czekać na to, co zaprezentują kolejni uczestnicy. Nikt nie mógł jednak nawet zbliżyć się do tego rezultatu.

Źródło: Getty Images Biało-Czerwoni musieli poczekać z radością do ostatniego skoku

Gdy na górze rozbiegu pozostał już tylko prowadzący na półmetku Stefan Kraft, było jasne, że rekordowa próba zapewni Polakowi przynajmniej srebrny medal. Austriak podobnie jak poprzednicy wylądował przed zieloną linią wskazującą potrzebną odległość do przejęcia pozycji lidera. Przy obecnych przelicznikach punktów za wiatr, notach sędziowskich i wszelkich składowych nie można było jednak niczego przesądzać przed oficjalnym werdyktem.

Austriaccy skoczkowie gorączkowo śledzili podliczenie punktów, ale po chwili musieli ze smutkiem spuścić wzrok. Dla Krafta ostatecznie zabrakło nawet miejsca na podium.

Oglądasz Wideo: Eurosport Szalona radość Piotra Żyły i reprezentacji Polski po konkursie na skoczni normalnej w Planicy

W tym samym czasie w polskim obozie wybuchła szalona radość. Wzruszony triumfator z niedowierzania łapał się za głowę, trzykrotny złoty medalista olimpijski Stoch z pomocą Pawła Wąska wniósł mistrza na arenę, a cały zespół głośno wiwatował na jego cześć.

Źródło: Getty Images Radość polskiej ekipy po zwycięstwie Piotra Żyły

Żyła jak mało kto potrafi cieszyć się w takich chwilach, więc Kubacki postanowił schłodzić mu głowę śniegiem, szczerze gratulując przy tym koledze. Sam w Seefeld przeżywał podobne chwile, gdy na mistrzostwach świata w 2019 roku awansował z 27. pozycji na pierwszą.

Wiedział, co robi, bo choć dziś jest czas na świętowanie, to mistrzostwa w Planicy dla skoczków narciarskich tak naprawę dopiero się rozpoczęły. Przed nami sporo wydarzeń z udziałem Biało-Czerwonych w Słowenii, a po tym, co zaprezentowała nasza kadra w sobotę, wydaje się, że okazji do takiej zabawy jeszcze nie zabraknie.