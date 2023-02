W Planicy niemal jak w Seefeld. Żyła blisko niesamowitego osiągnięcia Kubackiego sprzed lat

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej na...

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej...

Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o sytuacji Dawida Kubackiego przed piątkowymi kwalifikacjami w Planicy.

Zobacz, co o urazie pleców Dawida Kubackiego powiedzieli eksperci Eurosportu.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu kobiet podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o stanie zdrowia Dawida Kubackiego przed kwalifikacjami na skoczni normalnej. Mistrzostwa świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Schmitt przed kwalifikacjami do konkursu w MŚ w Planicy

Schmitt przed kwalifikacjami do konkursu w MŚ w Planicy

Zobacz skok Jewhena Marusiaka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Marusiaka z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Marusiaka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Ammanna z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Ammanna z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Ammanna z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz skok Zigi Jelara z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Jelara z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Jelara z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Skok Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ...

Zobacz skok Anze Laniszka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Laniszka z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Laniszka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni...

Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni...

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ...

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej...

Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ...

Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w...

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ...

Zobacz, co powiedziała Anna Twardosz po pierwszej serii konkursu drużynowego w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu drużynowego w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Szczepan Kupczak po konkursie drużynowym kobiet w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Martin Schmitt o skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Yevhen Marusiak po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj na kanałach: TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Tak Żyła leciał po złoto i rekord skoczni w Planicy. Zobacz wyjątkowe wideo Trzynasty po... czytaj dalej » Sytuacja Żyły na półmetku sobotnich zawodów nie była zbyt korzystna. 36-latek po pierwszej serii był dopiero 11., a wyżej od niego byli chociażby dwaj inny Biało-Czerwoni - czwarty Dawid Kubacki oraz dziewiąty Kamil Stoch. Do liderującego Stefana Krafta tracił 5,9 pkt.

W drugiej próbie broniący tytułu z Oberstdorfu zawodnik poszybował aż 105 metrów, bijąc rekord normalnego obiektu w Planicy. Dzięki tej odległości Polak nie tylko wyszedł prowadzenie, ale, jak się później okazało, wygrał całe zawody.

TAK RELACJONOWALIŚMY KONKURS MŚ NA SKOCZNI NORMALNEJ W PLANICY W EUROSPORT.PL >>>

Oglądasz Wideo: Eurosport Szalona radość Piotra Żyły i reprezentacji Polski po konkursie na skoczni normalnej w Planicy

Niemal powtórka z Seefeld

Konkurs w Planicy był pod tym względem niezwykle podobny do tego z 1 marca 2019 roku. Wówczas, w mistrzostwach świata rozgrywanych w Seefeld, na półmetku rywalizacji także na normalnym obiekcie kibice nie mogli spodziewać się medalu jakiegokolwiek z naszych reprezentantów, bo najwyżej był Stoch (18.).

W drugiej serii, głównie za sprawą zmiennych warunków wietrznych, zadziały się rzeczy wręcz niespotykane na tym poziomie. Wiatr pod narty w tej fazie zawodów wykorzystał między innymi właśnie trzykrotny mistrz olimpijski, którego 101,5 m dało mu awans z 18. na drugie miejsce w końcowej klasyfikacji.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii konkursu na skoczni normalnej

Jeszcze bardziej efektowne było to, co zrobił Kubacki. Nowotarżanin pofrunął bowiem aż 104,5 m, dzięki czemu przesunął się o 26 pozycji. Z 27. lokaty, jaką zajmował na półmetku, na pierwszą, co dało mu sensacyjny z perspektywy przebiegu rywalizacji złoty krążek.

Oglądasz Wideo: Eurosport Dawid Kubacki mistrzem świata na skoczni normalnej

Drugie miejsce w Planicy zajął Niemiec Andreas Wellinger, a trzeci był jego rodak Karl Geiger.