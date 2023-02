Wspaniała radość i okrzyk Żyły przed kamerą. "Nie wiem, czy to dziś do mnie dotrze"

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Niebywały, znakomity, rekordowy i przede wszystkim zwycięski. Taki był skok Żyły w drugiej serii sobotniego konkursu na normalnym obiekcie w Planicy. Chociaż obrońca tytułu po pierwszej części rywalizacji zajmował 13. miejsce, to 105 m okazało się wystarczającą odległością, żeby przeskoczyć pozostałą dwunastkę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Radość Żyły była ogromna, jakby już wtedy przeczuwał, że może zrobić coś dużego. Ale, że aż tak?

Oglądasz Wideo: Eurosport Szalona radość Piotra Żyły i reprezentacji Polski po konkursie na skoczni normalnej w Planicy

TAK RELACJONOWALIŚMY KONKURS MŚ NA SKOCZNI NORMALNEJ W PLANICY W EUROSPORT.PL >>>

Żyła: miałem swój plan

Szaloną radość przeniósł też do studia Eurosportu. Tam, zanim odpowiadał na pytania reportera Eurosportu, zaczął euforycznie się cieszyć.

Jak to zrobiłeś? - dopytywał 36-letniego skoczka Kacper Merk. - Sam nie wiem, to był dziś mój dzień, ale po pierwszym skoku pomyślałem sobie: O Jezus Maria, nic z tego nie będzie - relacjonował onieśmielony.

Widać było, że niebywały wyczyn jeszcze do niego nie dotarł. - Nie wiem, czy to dziś to do mnie dotrze, czy będę w stanie funkcjonować dziś - dodał najstarszy mistrz świata.

- Dużo energii mnie kosztowało zdobycie medalu w Oberstdorfie, a tutaj jeszcze więcej. Miałem swój plan, od początku do końca spokojnie, nie tracić energii. Zrobiłem to, udało się! - skwitował.

Oglądasz Wideo: Eurosport Żyła po konkursie na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Odchodzącemu na ceremonią kwiatową Żyle sukcesu pogratulował stojący tuż za nim Stefan Horngacher, były szkoleniowiec polskich skoczków. Obaj panowie serdecznie się uścisnęli.

Po ceremonii Polak przyszedł jeszcze na chwilę do studia Eurosportu, gdzie dorzucił kilka słów. - Chciałem podziękować fanom, że pomimo gorszych startów, są z nami, wspierają nas, zawsze dopingują - podsumował mistrz świata, kończąc charakterystycznym krzykiem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Żyła po obronie tytułu mistrza świata na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

W sobotnim konkursie w Planicy Dawid Kubacki był piąty, Kamil Stoch szósty, 16. miejsce zajął Paweł Wąsek, zaś 20. Aleksander Zniszczoł.