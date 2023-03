Żyła mistrzem nietypowym. Trenerzy próbują rozwikłać jego zagadkę

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

- Jestem tylko ja i skocznia - powiedział po powrocie z Oberstdorfu w 2021 roku Żyła. - O medalu nie myślałem, dużo pracowałem nad swoją mentalnością. Bo skoki to trochę stan umysłu, dziewięćdziesiąt procent stanowi psychika - opowiadał świeżo upieczony mistrz świata z normalnej skoczni.

Szalony atak Żyły. Bardzo rzadki przypadek w skokach Piotr Żyła... czytaj dalej » W tamtym pamiętnym konkursie czuł się piekielnie mocny. Od rana mógł góry przenosić. W serii finałowej, jako lider, skakał ostatni. Siedząc już na belce, wymownie uśmiechnął się. Był w swoim świecie, jak lubi określać ten stan. I pofrunął po złoto, rywalom nie pozostawił złudzeń.

Cztery lata wcześniej, w Lahti, gdzie wyskakał brąz mistrzostw świata, koncentracja Żyły miała inny wymiar. Po ataku na podium z szóstego miejsca zawodnik był oszołomiony. Wydusił z siebie, że medal dedykuje dzieciom. Jedyny konkret, bo gdy dziennikarze dociekali, jak tego dokonał, mówił bez ładu i składu. Adam Małysz, wówczas dyrektor sportowy PZN, widząc, co się dzieje, zabrał go do hotelu.

Najstarszy i nietypowy mistrz

W Planicy Żyła znów zaskoczył. Mało kto na niego stawiał, a on obronił tytuł. Dominik Formela z serwisu skijumping.pl zwracał uwagę, że już w serii próbnej jechał na górę skoczni wyjątkowo skupiony i huknął 101 metrów, oczywiście najdalej. Na półmetku był jednak dopiero 13., ale w drugim skoku odpalił petardę. 105 m i rekord skoczni, odległość nieosiągalna tego dnia dla nikogo. Znów mógł cieszyć się jak szalony.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Powtórzył wyczyn Małysza, który w 2001 i 2003 roku, także na skoczni normalnej, nie miał sobie równych na świecie. Żyła dokonał tego w wieku 36 lat. Już w Oberstdorfie był najstarszym mistrzem w dziejach skoków. W Planicy przesunął granicę.

Sportowa historia Żyły jest niezwykła, bo długo czekał na wielkie sukcesy. Zresztą z powodu atomowego odbicia od dawna mu je wróżono. Jednak z różnych względów nie nadchodziły.

Żyła to też mistrz nietypowy. Ma w dorobku łącznie siedem medali mistrzostw świata (trzy indywidualne i cztery w drużynie, w tym złoto z Lahti 2017). Pod tym względem ma już miejsce w historii polskich skoków, zostawiając w tyle Małysza czy Kamila Stocha. Ale dwaj ostatni mogą pochwalić się medalami olimpijskimi, Kryształowymi Kulami i dziesiątkami wygranych konkursów Pucharu Świata.

Intrygujący paradoks kariery Żyły jest taki, że do tej pory triumfował tylko dwa razy w zawodach PŚ (w Oslo w 2013 roku i w Bad Mitterndorf 2020). Jeśli dołożymy zwycięstwa z Oberstdorfu i Planicy, wyjdą nam cztery wygrane konkursy.

Paradoks, a może jednak fenomen?

- W Oberstdorfie Piotrek nastawiał się na złoto, układał to sobie w głowie. Podobnie było teraz - mówi w rozmowie z eurosport.pl Jan Szturc, pierwszy trener Żyły.

- Dla niego to szczególne konkursy, w których niesamowicie się koncentruje. Sukcesy nie były przypadkowe. Zresztą w Planicy już na treningach prezentował się dobrze. W pierwszej serii może nie poszło zgodnie z planem, ale w drugiej oddał znakomity skok, choć w głowie mogły pojawić się różne myśli. On nie kombinował, wóz albo przewóz i poleciał znakomicie. Takiego skoku, z taką koncentracją, nie widziałem u niego w tym roku. Pilnował pozycji dojazdowej, wykorzystał moc w nogach, a takiej chyba nikt na świecie nie ma. No i trzeba przyznać, że sprzyjały mu warunki, ale ta koncentracja przed skokiem rzucała się w oczy - dodaje.

Oglądasz Wideo: Eurosport Żyła po ceremonii kwiatowej po konkursie na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

"Żyła ma swoją wizję skoku"

Żyłę zna jak mało kto. Wychował go sportowo, a potem pomagał wychodzić na prostą, gdy lata temu podopieczny, już jako senior, wylatywał z reprezentacji.

Szturc zwraca uwagę, że Żyła ma swoją wizję skoku. - Nic go nie obchodzi, żadne czynniki, które towarzyszą zawodnikowi dookoła. On tylko czeka na machnięcie chorągiewką przez trenera i rusza. Dopiero po wylądowaniu widać, jak puszczają mu emocje. Niektórzy to ukrywają, a on nie, zwłaszcza po znakomitym skoku - mówi.

Żyła skacze po rekord. Emocje komentatorów w ośmiu językach Piotr Żyła... czytaj dalej » Wojciech Topór, były skoczek, obecnie jeden z asystentów trenera kadry Thomasa Thurnbichlera, przyznaje, że jest coś na rzeczy, gdy słyszy pytanie o umiejętność ponadprzeciętnej koncentracji Żyły.

- I nie chodzi tylko o mistrzostwa świata. Jak byliśmy na Pucharze Świata w Lake Placid, Piotrek przed konkursem duetów mówił, że jest w swoim świecie i później skakał super (z Dawidem Kubackim wygrał zawody - red.). A następnego dnia po zawodach indywidualnych, które mu nie poszły, powiedział, że nie miał siły. Nie potrafił nastawić się. Generalnie umie to zrobić, ale potrzebuje odpowiednich warunków. Przede wszystkim musi być wypoczęty - tłumaczy.

Żyła sporo przeszedł. Wracał do kadry A, trener Stefan Horngacher walczył z jego "garbikiem" (inaczej charakterystyczna w tamtym czasie pozycja najazdowa w wykonaniu Żyły, trenerzy twierdzili, że ograniczała ona prędkość i utrudniała wyjście z progu), zresztą skutecznie, a podopieczny przebił się do światowej czołówki. Bolesne i rozczarowujące dla Żyły okazywały się igrzyska olimpijskie. Brak tam medali odbija sobie w mistrzostwach świata, które z kolei stały się jego specjalnością.

- Piotrek to typ zawodnika, który nie poddaje się. Chce być w jak najlepszej dyspozycji. Myślę, że ciągle zbiera doświadczenia, rozwija się i to chyba jego największy atut - zauważa Szturc.

- Są tacy zawodnicy, którzy potrafią skoncentrować się na dany konkurs czy imprezę. Nie każdemu to wychodzi, co widzieliśmy w Planicy w przypadku Halvora Egnera Graneruda czy Stefana Krafta, którzy nie poradzili sobie z obciążeniami i warunkami. A u Piotrka wszystko zagrało. W skokach narciarskich nie ma recepty na regularne zwycięstwa czy podia. Na przykład Niemcy zawodzili na początku sezonu, a teraz zgarniają medale. W tej dyscyplinie jednym skokiem można wszystko zepsuć albo dużo wygrać - kwituje.

Kolejne medalowe szanse w Planicy dla Żyły i spółki w piątek (konkurs indywidualny na dużej skoczni, dzień wcześniej kwalifikacje) i w sobotę (zawody drużynowe).

