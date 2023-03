Gdyby konkurs drużynowy odbył się w piątek. Polacy mają wielkie powody do optymizmu

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Yevhen Marusiak po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie mieszanym w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie mieszanym w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Nicole Konderla po konkursie mieszanym w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Anne Rupprecht z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Kinga Rajda po kwalifikacjach na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kathariny Althaus z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział psycholog sportowy reprezentacji Polski Daniel Krokosz.

Zobacz, co powiedział Marc Noelke o dniu wolnym reprezentantów Polski w skokach narciarskich.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po środowych treninach na mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po środowych treningach na mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Kinga Rajda po udanym występie w konkursie na skoczni dużej w Planicy.

Oto co miał do powiedzenia Piotr Żyła po odebraniu medalu MŚ.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Fatiha Ipcioglu z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Piotra Żyła z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Timiego Zajca z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek i Kacper Merk po 1. serii skoków na skoczni dużej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie na skoczni dużej na MŚ w Planicy.

Zobacz co powiedział Timi Zajc po konkursie na skoczni dużej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie na skoczni dużej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po dekoracji zwycięzców konkursu na skoczni dużej w Planicy.

TAK RELACJONOWALIŚMY KONKURS MŚ NA DUŻEJ SKOCZNI W EUROSPORT.PL

Dawid Kubacki poleciał po medal mistrzostw świata w Planicy Drugi konkurs... czytaj dalej » Złoto Piotra Żyły na skoczni normalnej, a teraz brąz Dawida Kubackiego na skoczni dużej – Polacy w Planicy nie zawodzą. Dlatego nie dziwi, że oczekiwania w zespole Thurnbichlera nie są małe.

- Chcemy złota. Jutro chcemy złota, to musi być złoto. Jeśli chłopcy wykonają swoją robotę, to jest to możliwe – powiedział w studiu TVN niemiecki szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Świetne wyniki i duże nadzieje

I rzeczywiście. To, że Polaków stać na kolejny sukces, nie ulega wątpliwości. Najlepiej pokazują to zbiorcze wyniki po piątkowym konkursie indywidualnym. Jak wyliczył Adam Bucholz z serwisu skijumping.pl, polska ekipa była najlepsza, zdobyła 1058,9 pkt. Drudzy byli Niemcy (1051,7 pkt.), a trzeci Słoweńcy (1049,2).



Drużynowe wyniki konkursu indywidualnego na dużej skoczni #Planica2023:



Polska 1058,9

Niemcy 1051,7

Słowenia 1049,2

Austria 1042,6

Norwegia 1032,0

Japonia 942,9

Szwajcaria 871,1

Finlandia 857,1



#skijumpingfamily@skijumpingpl@Eurosport_PL — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) March 3, 2023





W piątek oprócz Kubackiego świetnie spisał się Kamil Stoch, który zajął miejsce tuż za podium, a w dziesiątce był jeszcze Żyła.

Jeśli Biało-Czerwoni w sobotę wywalczą medal, będzie to pierwszy raz w historii, gdy wrócą z imprezy tej rangi z trzema krążkami.

Polacy będą skakać w składzie: Stoch, Żyła, Zniszczoł, Kubacki.

Początek konkursu drużynowego o godzinie 16.30.

Sobota, 04.03.2023

15:30 – Seria próbna mężczyzn

16:30 – Konkurs drużynowy mężczyzn

MŚ. Wyniki konkursu na dużej skoczni w Planicy miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Timi Zajc (Słowenia) 137,5/137 (287,5) 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 135/129,5 (276,8) 3. Dawid Kubacki (Polska) 129/135 (276,2) 4. Kamil Stoch (Polska) 131,5/134,5 (272,1) 5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 131/136 (270,9) 6. Stefan Kraft (Austria) 125,5/136 (268,9) 7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 131/130 (269,2) 8. Karl Geiger (Niemcy) 137,5/133,5 (268,9) 9. Piotr Żyła (Polska) 128,5/133,5 (266) 10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 131,5/133,5 (263,3) .



23. Aleksander Zniszczoł (Polska) 124,5/127 (244,6)