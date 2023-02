Żyła obserwował i łapał się za głowę. Nerwy, później szaleństwo na całego

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o sytuacji Dawida Kubackiego przed piątkowymi kwalifikacjami w Planicy.

Zobacz, co o urazie pleców Dawida Kubackiego powiedzieli eksperci Eurosportu.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu kobiet podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o stanie zdrowia Dawida Kubackiego przed kwalifikacjami na skoczni normalnej. Mistrzostwa świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jewhena Marusiaka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Ammanna z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Zigi Jelara z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Anze Laniszka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Anna Twardosz po pierwszej serii konkursu drużynowego w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu drużynowego w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Szczepan Kupczak po konkursie drużynowym kobiet w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Martin Schmitt o skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Yevhen Marusiak po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

To bez wątpienia jeden z najbardziej pamiętnych wieczorów w historii polskich skoków narciarskich. Po pierwszej serii nic nie zapowiadało, że Żyła będzie mógł świętować jakikolwiek medal. Zajmował dość odległe, 13. miejsce.

W serii finałowej odpalił rakietę, trudno inaczej nazwać to, czego dokonał. 105 metrów, rekord skoczni i pierwsze miejsce. Rywale mogli tylko przecierać oczy ze zdumienia.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Reakcje mówiły same za siebie

On sam także nie mógł chyba uwierzyć w swój fenomenalny skok. Musiał czekać na rozwój wydarzeń. Przyglądał się kolejnym próbom konkurentów. Zdawał sobie sprawę, że szansa na obronę mistrzostwa jest duża. Nerwowo obserwował próby 12 zawodników, którzy skakali po nim.

Reakcje Żyły po skokach rywali były sugestywne. A to podnosił ręce w geście triumfu, a to uśmiechał się, ale też sam łapał za głowę, jakby zdając sobie sprawę, że jest o krok od dokonania niemożliwego.

Po nim skakali kolejno: Jan Hoerl, Daniel Tschofenig, Halvor Egner Granerud, Kamil Stoch, Michael Hayboeck, Timi Zajc, Anże Lanisek, Constantin Schmid, Dawid Kubacki, Karl Geiger, Andreas Wellinger i Stefan Kraft.

12 skoczków. Niby kilkanaście minut, ale dla Żyły było to jak wieczność. Z marzeń o złocie wykruszali się jeden po drugim, a jego ogarniało coraz większe szaleństwo.

Ale po kolei.

Hoerl – 101 metrów i Austriak był trzeci.

Tschofenig - trafił bardzo pechowo na silny wiatr z tyłu skoczni i doleciał tylko do 92. metra.

Granerud – też był za Żyłą 97,5 metra lidera Pucharu Świata dawało mu trzecią pozycję.

Stoch – pokazał się ze świetnej strony, ale 102 metry oznaczało dla niego drugą lokatę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Hayboeck - bardzo długo czekał na swoją próbę i uzyskał tylko 93 metry. Austriak był dopiero ósmy.

Zajc - 101 metrów, ale 4,3 pkt odjęte za wiatr i czwarte miejsce. On wiedział, że skończy bez medalu.

Lanisek, ostatnia nadzieja Słoweńców – doleciał do 100. metra. Mniej punktów odjętych za wiatr, ale wystarczyło to tylko do 4. pozycji. Już było pewne, że gospodarzy zabraknie na podium. Żyła szalał, euforii nie było końca.

Schmid - 101 metrów, 1,4 pkt odjęte za wiatr, noty po 18. To wystarczało do trzeciego miejsca za Polakami, za Stochem i ciągle pierwszym Żyłą.

Kubacki - 102 metry. Skakał w podobnych warunkach do Stocha, miał identyczną odległość i wskoczył na drugą pozycję. Trzech Polaków na czele, ale Żyła niezmiennie liderem. "Aaaa, uuuu" – krzyczał z radości.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Geiger - 101,5 metra w takich samych warunkach. Niemiec był drugi, co oznacza, że Żyła miał już medal w kieszeni. "Piotrek ma medal, ma medal" - krzyczeli komentatorzy Eurosportu Igor Błachut i Marek Rudziński, a Żyła nie dowierzał, łapał się za głowę.

Wellinger również nie dał rady - 102 metry kolejnego z Niemców, który miał przewagę nad Żyłą po pierwszej serii, ale teraz był za nim. Minimum srebro dla Żyły!

I został Kraft - nie wytrzymał presji? Nie pomogły warunki? Nieistotne. Austriak wylądował przed zieloną linią! 99 metrów uplasowało go na 4. miejscu. Nie miał nawet medalu!

"Mistrzem świata jest Piotr Żyła!" - ogłosili jednocześnie komentatorzy Eurosportu.

Żyła skakał z radości, krzyczał, za moment był noszony na rękach przez kolegów. Obronił tytuł mistrzowski w niesamowitych okolicznościach.

Niemożliwe stało się faktem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Szalona radość Piotra Żyły i reprezentacji Polski po konkursie na skoczni normalnej w Planicy