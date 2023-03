Piękne chwile w Planicy. Kubacki odebrał medal

Oto co miał do powiedzenia Piotr Żyła po odebraniu medalu MŚ.

W pierwszej serii piątkowego konkursu w Planicy Kubacki trafił na mocny wiatr, ale zdołał skoczyć na 129. metr, co przełożyło się na czwarte miejsce ze stratą 5,9 pkt do prowadzącego Ryoyu Kobayashiego.

W drugiej uzyskał już 135 metrów, dzięki czemu wskoczył na podium. Po swoim skoku prowadził, ale ostatecznie wyprzedzili go triumfujący Timi Zajc i Kobayashi. Przypadł mu brąz.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii konkursu na skoczni dużej na MŚ w Planicy

Smutny koniec mistrzostw świata. Polska drużyna bez medalu Słoweńcy wygrali... czytaj dalej » Organizatorzy podjęli decyzję, że ceremonia medalowa odbędzie się w sobotę wieczorem.

Odebrał medal

Na ceremonii nie zabrakło kibiców w Biało-Czerwonych barwach i flag. Polak stanął na podium uśmiechnięty, ale też wyraźnie zmęczony po sobotniej rywalizacji drużynowej. I nic dziwnego.

Już w Planicy poczuł ogromny ból pleców, przez niemal dwa dni ledwo się poruszał. Na dodatek w noc przed piątkowymi zawodami doznał gorączki. Dlatego ten medal, choć brązowy, jest jego dużym sukcesem.

Po wszystkim Kubacki udzielił wywiadu Kacprowi Merkowi z Eurosportu. Reporter zaznaczył, że ten "brąz powinien smakować jak złoto", gdy weźmie się pod uwagę wszystkie problemy, z którymi zmagał się skoczek.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ceremonia medalowa konkursu na dużej skoczni w Planicy

- Jest coś w tym, choć fajniej by było, żeby było złoto. Wyszło fajnie, bo trzeba docenić walkę w konkursie i ja też doceniam swoją walkę z tym wszystkim, bo mogło być tak, że nie oddałbym żadnego skoku. To były dobre mistrzostwa dla nas wszystkich, wyjedziemy stąd ze sporą liczbą dobrych skoków i mam nadzieję, że z uśmiechem na ustach - powiedział medalista.

Oglądasz Wideo: Eurosport Dawid Kubacki po ceremonii medalowej

- Myślenie przestawiło się u mnie po tych problemach, które były na początku. Mogłem rywalizować na dobrym poziomie, wróciłem do fajnego skakania i pod tym względem mogę być bardzo zadowolony z tych mistrzostw. Wynikowo, gdybyś mnie zapytał przed imprezą, powiedziałbym, że liczyłem na więcej. Patrząc na to, co się działo, to mimo wszystko jestem zadowolony - dodał.

Na skoczni normalnej w konkursie indywidualnym triumfował Piotr Żyła. Z kolei w sobotnim konkursie drużynowym Biało-Czerwoni zajęli czwarte miejsce.