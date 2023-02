Małysz zauroczony występem Polaków w Planicy. "Znów się liczymy"

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj na kanałach: TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Żyła w pierwszym skoku uzyskał 97,5 m, lecz w drugiej serii fenomenalnym wynikiem 105 m pobił rekord skoczni, awansował na pierwsze miejsce i obronił tytuł wywalczony dwa lata temu w Oberstdorfie.

- Jestem niezmiernie szczęśliwy. Jak Piotrek oddał drugi skok, to już gdzieś tam przeczucie mówiło, że medal będzie, ale chyba nikt nie przypuszczał, że będzie złoty. Zrobił piorunującą robotę. Nie każdemu udaje się obronić medal, bo trzeba tak powiedzieć. Ten medal zdobył już w Oberstdorfie, ale obrona zawsze jest dużo trudniejsza - zaznaczył Małysz w studiu Eurosportu. W Planicy niemal jak w Seefeld. Żyła blisko niesamowitego osiągnięcia Kubackiego sprzed lat To był niezwykły... czytaj dalej »

Małysz: czapki z głów dla całego zespołu

- Nie każdy wierzył w to, że Polska jest w stanie medal zdobyć po tej ostatniej lekkiej zadyszce, ale pokazaliśmy siłę, na pewno doda to skrzydeł przed kolejnymi konkursami - podkreślił zdobywca czterech medali olimpijskich i sześciu mistrzostw świata.

Prezes PZN wyznał, że oglądając sobotni konkurs, przypomniały mu się zmagania z Seefeld sprzed czterech lat, gdy w toczonym w bardzo trudnych warunkach mistrzowskim konkursie Dawid Kubacki z 27. miejsca po pierwszej serii awansował na pierwsze, a Kamil Stoch był drugi.

- Tam tylko sypał śnieg, a tu kręcił trochę wiatr. Różnica po pierwszych skokach była tak niewielka, że Piotrek, będąc 13., miał tylko pięć punktów straty do pierwszego miejsca. I to była wielka szansa dla nas i zaatakował - podkreślił były skoczek.

Oglądasz Wideo: Eurosport Małysz po konkursie na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

- Zawsze jest lepiej atakować niż się bronić, ale z drugiej strony Piotrek bronił tego medalu z Oberstdorfu. A to nie wszystkim się udaje. Czapki z głów dla całego zespołu, dla Piotrka, za to, co dzisiaj zrobili - dodał na antenie TVN24 gość "Faktów po Faktach". Tak Żyła leciał po złoto i rekord skoczni w Planicy. Zobacz wyjątkowe wideo Trzynasty po... czytaj dalej »

"Miejmy nadzieję, że to jest rozgrzewka przed dużą skocznią"

Prezes PZN był pod wrażeniem występu wszystkich Polaków. Przyznał, że czuje "niesamowitą dumę". Kubacki był piąty, Stoch szósty, Paweł Wąsek 16., zaś Aleksander Zniszczoł 20.

- Cała piątka w "20" to jest wielki sukces, trzech zawodników w szóstce także, więc jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Te medale to jest coś, co się tylko może wyśnić prezesowi na początku jego kadencji (wybrany został pod koniec czerwca). Mieliśmy ostatnio snowboard, gdzie Oskar (Kwiatkowski) i Ola (Król) zdobywali medale. Teraz Piotrek. Miejmy nadzieję, że to jest rozgrzewka przed dużą skocznią. Trochę się obawiam tych niedzielnych mikstów, bo startują Piotrek z Kamilem i Kinga (Rajda) oraz Nicola (Konderla). Tak mi się wydaje, że może być problem z Piotrkiem - skwitował żartobliwie, nawiązując do do długiego sobotniego świętowania Żyły.

- Mieliśmy zadyszkę, ale została ona wypędzona, sobotni konkurs pokazał, że znów się liczymy. Panowie pokazali, że znów uwierzyli w siebie. Nawet to, co Dawid robił... To był powrót tego Dawida sprzed tej kontuzji pleców. Gdyby lepiej wylądował czy lepsze noty dostał, to też stałby na podium. Ale co się odwlecze, to nie uciecze - mamy jeszcze dużą skocznię - podsumował.

Oglądasz Wideo: tvn24 Małysz podsumowuje konkurs i dobry występ Polaków w Planicy

TAK RELACJONOWALIŚMY KONKURS MŚ NA SKOCZNI NORMALNEJ W PLANICY W EUROSPORT.PL >>>