Skoczkowie wykonali plan. To dobrze i źle

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Yevhen Marusiak po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie mieszanym w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie mieszanym w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po konkursie mieszanym w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Anne Rupprecht z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Kinga Rajda po kwalifikacjach na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kathariny Althaus z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział psycholog sportowy reprezentacji Polski Daniel Krokosz.

Zobacz, co powiedział Marc Noelke o dniu wolnym reprezentantów Polski w skokach narciarskich.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po środowych treninach na mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po środowych treningach na mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Kinga Rajda po udanym występie w konkursie na skoczni dużej w Planicy.

Oto co miał do powiedzenia Piotr Żyła po odebraniu medalu MŚ.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Fatiha Ipcioglu z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Piotra Żyła z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Timiego Zajca z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek i Kacper Merk po 1. serii skoków na skoczni dużej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie na skoczni dużej na MŚ w Planicy.

Zobacz co powiedział Timi Zajc po konkursie na skoczni dużej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie na skoczni dużej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po dekoracji zwycięzców konkursu na skoczni dużej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie drużynowym na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie drużynowym na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie drużynowym na MŚ w Planicy.

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki po ceremonii medalowej.

Do Planicy Polska wysłała 18 sportowców: biegaczy, kombinatorów narciarskich i skoczków. Medali wypatrywano na szyi tylko u tych ostatnich, bo tylko oni prezentują poziom światowy. Kubacki w tym sezonie walczy o Kryształową Kulę dla najlepszego skoczka, długo nawet przewodził klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Żyła bronił tytułu na skoczni normalnej, a Stoch to mistrz, klasa sama w sobie, ostatnio w słabszej formie, ale wciąż głodnego sukcesów.

- Powtórzenie wyniku z Oberstdorfu będzie wielkim sukcesem - zapowiedział w rozmowie z eurosport.pl przed Planicą Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Dwa lata temu w Niemczech były dwa krążki. Taką liczbę Polacy przywożą z MŚ regularnie od 2015 roku, tak było w Falun, później w Lahti, Seefeld i w Oberstdorfie.

W Planicy plan minimum wykonano.

Żyła ze złotem i z rekordem

Zaczął Żyła. Sobota, 25 lutego.

Był 13. po pierwszej serii. Medal? Jeśli już, to dla Kubackiego, czwartego na półmetku. Żyła? Optymistów brakowało, podobnie jak w przypadku dziewiątego po pierwszym skoku Stocha.

Tyle że Żyła to spec od zadań specjalnych, potrafi zmobilizować się na celu jak mało kto. Dwa lata temu wiedział, że będzie mistrzem, uśmiechał się pod nosem i zadanie wykonał. W Planicy nie mógł przeżyć, że zawalił pierwszy skok, musiał wykonać coś szalonego w kolejnym. I zrobił. 105 m to był nokaut i rekord skoczni. Kolejni zawodnicy, próbujący się z tym obiektem, nie radzili sobie z wyzwaniem. Żyła się obronił. Był w euforii. Krzyczał, skakał i płakał.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

- Sam nie wiem, co się stało. Po pierwszym skoku byłem dopiero 13. Drugiego nie pamiętam - odparł przed kamerą Eurosportu na pytanie, co to były za cuda.

Mieliśmy pierwszy medal, niespodziewany.

Oglądasz Wideo: Eurosport Piotr Żyła odbiera złoty medal MŚ w Planicy za konkurs na normalnej skoczni

Kubacki z brązowym medalem

Drugi był autorstwa Kubackiego. Piątek, 3 marca. W konkursie na większym obiekcie skończył trzeci, a przecież jeszcze kilka dni wcześniej skarżył się na ból pleców.Mogło być jeszcze piękniej, bo czwarty był Stoch, a dziewiąty był Żyła.

Kubacki był szczęśliwy, choć przed mistrzostwami widział się w złocie. Już na miejscu miał różne dolegliwości, a to bolące plecy, a to gorączka i nieprzespane noce. Nie wybrzydzał z medalu wywalczonego w takich okolicznościach.

Trzech Polaków w najlepszej dziesiątce usprawiedliwiały rozbudzone apetyty przed rywalizacją drużynową.

- Jutro chcemy złota - balon oczekiwań napompował trener Polaków Thomas Thurnbichler.

Oglądasz Wideo: Eurosport Dawid Kubacki odebrał brązowy medal mistrzostw świata

Przykre czwarte miejsce

Sobota, 4 marca. Po zsumowaniu wyników piątkowych zawodów Polacy wygrali wirtualną klasyfikację drużynową. Liczby z dnia poprzedniego trzeba było potwierdzić na skoczni i unieść ciężar presji. Nie udało się.

W sobotę w innej lidze latali Słoweńcy, sięgając po pierwsze złoto mistrzostw świata w drużynie. Polakom zabrakło równych, dalekich skoków. Skończyli na czwartej pozycji.

- Po konkursie na skoczni normalnej liczyłem na więcej, ale się przeliczyłem - przyznał bez ogródek Żyła.

- Niedosyt - skwitował Stoch.

- To zawsze przykre, gdy się kończy na czwartym miejscu - dodał od siebie Kubacki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki po konkursie drużynowym na MŚ w Planicy

Wszyscy byli przybici. Ich miny i słowa mówiły jedno: rozczarowanie. Chcieli trzeciego medalu w Planicy.

Może uda się za dwa lata. Pytanie, czy w takim składzie osobowym. W Trondheim Żyła będzie miał 38, Stoch 37, a Kubacki 34 lata.