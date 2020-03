Mistrzostwa w lotach zgodnie z planem. "Informacje o groźbie odwołania są nierzetelne"

Słaby występ Piotra Żyły w pierwszej serii piątkowego konkursu w Lahti. Polak oddał skok na odległość 116 m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii piątkowego konkursu w Lahti Dawid Kubacki oddał skok na odległość 127,5 m. To dało Polakowi drugie miejsce.

W drugiej serii piątkowego konkursu w Lahti Dawid Kubacki oddał skok na odległość 126 m. To dało mu szóste miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po piątkowym konkursie w Lahti, w którym zajął 6. miejsce. Najlepszy był Austriak Stefan Kraft.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po piątkowym konkursie w Lahti. 32-latek zajął 5. miejsce i był najlepszym z Polaków.

Zobacz, co powiedział triumfator piątkowego konkursu w Lahti Stefan Kraft.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po piątkowym konkursie w Lahti. Rywalizację wygrał Austriak Stefan Kraft, najlepszym z Polaków był 5. Kamil Stoch.

Walka o triumf w konkursie drużynowym w Lahti trwała do ostatniej sekundy. W decydującym skoku Anze Lanisek nie zdołał obronić prowadzenia Słowenii. Konkurs wygrali Niemcy, a ostatni skok oddał Karl Geiger. Polska zajęła 6. miejsce.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie drużynowym w Lahti. Polska zajęła 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie drużynowym w Lahti. Polska zajęła 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po konkursie drużynowym w Lahti, w którym Polska zajęła 6. miejsce. Najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie drużynowym w Lahti. Biało-czerwoni zajęli 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie drużynowym w Lahti, w którym Polska zajęła 6. miejsce. Najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti zostały odwołane z powodu mokrego śniegu, zalegającego na skoczni. Organizatorzy postanowili poświęcić ten czas na prawidłowe przygotowanie torów najazdowych do konkursu.

Oto co powiedział Dawid Kubacki po swoim niedzielnym występie.

Koronawirus storpeduje kolejne imprezy? Stoch i spółka niepewni udziału w cyklu Raw Air Zaplanowane na... czytaj dalej » W opublikowanym we wtorek oficjalnym komunikacie Słoweński Związek Narciarski potwierdził, że jest w stałym kontakcie z federacją międzynarodową (FIS), która nadzoruje przygotowania do mistrzostw.



Podkreślono także, że organizatorzy przygotowują się, aby w czasie trwania imprezy w strefie przygranicznej z Austrią i Włochami podjąć wszelkie niezbędne i możliwe środki ostrożności związane z epidemią koronawirusa.



"Będziemy regularnie przekazywać oficjalne komunikaty na temat przygotowań do imprezy. Informacje pochodzące z innych źródeł, także te o groźbie odwołania zawodów, są nierzetelne i nieprawdziwe" - napisał w komunikacie rzecznik MŚ Tomi Trbovc.

Cztery serie konkursowe

Mistrzostwa w Planicy mają rozpocząć się 19 marca sesją treningową i kwalifikacjami do konkursu indywidualnego, którego cztery serie zaplanowano 20 i 21 marca. W niedzielę 22 marca w programie jest konkurs drużynowy.



Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na 77 krajów. Zabił dotąd ponad trzy tysiące osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w około 70 krajach wzrosła do prawie 89 tysięcy.



W Europie największa epidemia ma miejsce w sąsiadujących ze Słowenią Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 52 zgony.