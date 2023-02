"Poszłem ogniem". Później Żyła stracił pamięć

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj na kanałach: TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Oglądasz Wideo: Eurosport Żyła po ceremonii kwiatowej po konkursie na skoczni normalnej w MŚ w Planicy



Sobotnie zawody od początku nie układały się dla Żyły najkorzystniej. Po pierwszej serii 36-latek był dopiero 13. ze stratą 4,9 pkt do prowadzącego Stefana Krafta. W drugiej próbie pofrunął jednak znakomicie, a 105 metrów, będące przy okazji rekordem obiektu w Planicy, dało mu awans o 12 miejsc i złoty krążek.

Oglądasz Wideo: Eurosport Szalona radość Piotra Żyły i reprezentacji Polski po konkursie na skoczni normalnej w Planicy

Żyła: mentalnie byłem gotowy do walki

Triumfator konkursu, już po ceremonii kwiatowej, przyznał, że "pierwszy skok nie był taki dobry". Żyła hucznie powitany w hotelu. Szampan lał się strumieniami Piotr Żyła szalał... czytaj dalej »

- Wiatr był mocno z tyłu i ciężko było odlecieć. Ale żeby powiedzieć, że był zły, to nie powiem. Miałem dobry dzień, liczyłem, że wygram wszystkie trzy serie, łącznie z próbną (skończyło się na dwóch, próbnej właśnie i drugiej konkursowej - przyp. red.) - zaznaczył w rozmowie z Kacprem Merkiem na antenie Eurosportu.

- Mentalnie zrobiłem wszystko jak w Oberstdorfie. Zaplanowałem to, chociaż to było ciężkie. Jutro pewnie nie będę w stanie funkcjonować, ale czego się nie robi dla takich fajnych konkursów i chwil - podkreślił w swoim stylu obrońca tytułu mistrzowskiego z 2021 roku.

Piąty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata dodał, że w sobotę ani na chwilę nie stracił wiary w zwycięstwo.

- Byłem spokojny, co pokazały już treningi. Jak byłem trzynasty po pierwszej serii to pomyślałem: co zrobić? Ale mentalnie byłem gotowy do walki. Tylko to mi zostało, w drugim skoku "poszłem ogniem" i fajnie wyszło - relacjonował w charakterystyczny sposób.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Żyła: nie pamiętam drugiego skoku

Na pytanie, czy drugi skok był jego skokiem życia, odpowiedział krótko: - No, chyba był.

Za moment dodał: - Na pewno jeden z najlepszych, choć ja go nie pamiętam. Byłem tak "odcięty", że trudno by było mnie jakkolwiek wybić z równowagi. Od początku do końca byłem gdzieś w tym swoim pięknym, ciężkim świecie - cieszył się nieustannie Żyła.

- Po serii próbnej chciało mi się płakać. Ale dla tej chwili warto było dać z siebie tyle, bo więcej ze mnie nie dałoby się już wykrzesać. W tym momencie jestem już "full" - dodał wzruszył.

W sobotę w Planicy Żyła wyprzedził dwóch Niemców: Andreasa Wellingera oraz Karla Geigera. Dawid Kubacki był piąty, Kamil Stoch szósty, 16. miejsce zajął Paweł Wąsek, zaś 20. Aleksander Zniszczoł.

W niedzielę 26 lutego Żyła, Stoch, a także Kinga Rajda oraz Nicole Konderla wystąpią w konkursie drużyn mieszanych. Początek o godzinie 17.00. Transmisja w Metro TV, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacja na żywo w eurosport.pl.