"Bez hamulców i kontroli". Stoch rozpromieniony po kwalifikacjach

Oto co miał do powiedzenia Piotr Żyła po odebraniu medalu MŚ.

Stoch przed mistrzostwami świata miał trudny moment. Zgubiona forma spowodowała, że zamiast kolejnych startów w Pucharze Świata zdecydował się na spokojny trening w Polsce.

I efekt jest świetny. Na normalnej skoczni zajął szóste miejsce, a na dużej wyraźnie ma apetyt na jeszcze więcej. W czwartek w świetnym stylu uzyskał 136 metrów i przegrał jedynie z Timim Zajcem i Dawidem Kubacki.

Stoch: jedyne, co mnie blokuje, to ja sam

- To była fajna próba bez hamulców, bez kontroli. Po prostu poszło - mówił w pierwszych słowach w rozmowie z Kacprem Merkiem. Dodał, że na ten moment "puszczenie głowy" jest kluczem do jego dobrego skakania. - Jedyne, co mnie aktualnie blokuje, to ja sam. Ta nadmierna chęć kontroli. Potrzebuje więcej zaufania do siebie, a takie skoki pokazują, że jestem w dobrym miejscu - mówił z uśmiechem.

Podkreślił, że przed piątkowym konkursem "nie da się w pełni odciąć od tego, co się dzieje, ale postara się odpocząć i zregenerować". Jak zapewnił, tak duże imprezy jak mistrzostwa świata "pobudzają w nim zbierane pokłady energii"

