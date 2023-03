Żyła, Kubacki i Stoch walczą o medale w rocznicę złota Małysza. "Jakaś lampka szampana była"

Małysz, jakiego nie znacie. Randki w "Marzeniu", czerwona bryka i Gołota Hybać ten Adaś od... czytaj dalej »

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj na kanałach: TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Przeżyjmy to jeszcze raz, dlaczego nie, warto.

Sapporo, trwają mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Małysz, lat wtedy 29, jest gwiazdą rozmiarów ogromnych, w Polsce narodowym bohaterem, ulubieńcem kibiców, idolem. W dorobku ma olimpijskie srebro i brąz zdobyte w Salt Lake City, ma tez trzy złota mistrzostw świata i jedno srebro. Gwiazda i już.

Tydzień przed zmaganiami na skoczni normalnej na tej dużej zajął czwarte miejsce. Najgorsze. Jak będzie teraz?

Małysz: byłem rozdrażniony

W formie jest wybornej, w pierwszej próbie lądując na 102. metrze, już na wypłaszczeniu. W serii finałowej rzecz jasna siada na belce jako ostatni. Emocje, stres, nerwy. Pełne trybuny, powiewają biało-czerwone flagi. Trener Hannu Lepistoe daje znak, by ruszał. Po złoto, po złoto, po złoto. Innego zakończenia tej historii być nie może.

99,5 metra, znowu najdalej. Wznosi ręce, wie, jest pewny, że tytuł należy do niego. Łączna nota wynosi 277 punktów, zdobywca srebra, Szwajcar Simon Ammann, zgromadził ich 255,5. Przepaść. Nigdy wcześniej zwycięzcy od wicemistrza nie dzieliła tak duża różnica.

Źródło: gettyimages.com Mistrz. Mistrz. Mistrz. Złoto Adama Małysza w Sapporo

Do Małysza dobiega Kamil Stoch, 19-latek, który zajął miejsce 11. Ściska starszego kolegę, gratuluje mu, cieszy się razem z nim. Wyczyn triumfatora doceniają Ammann i trzeci z zawodach Austriak Thomas Morgenstern, sadzają go na swoich barkach.

- Byłem rozdrażniony tym czwartym miejscem na dużej skoczni - mówi Małysz dzisiaj. - Dobrze skakałem, a nie zmieściłem się na podium, co nigdy nie jest miłe. A to złoto? Zawsze lepiej czułem się na mniejszych obiektach. Jak jesteś w formie, to wiesz, że stać cię na wszystko. I wtedy właśnie tak się czułem. Zrobiłem to, co do mnie należało, na co było mnie stać. Miłe wspomnienia. Świętowanie. Jakaś lampka szampana, nic szczególnego, bez szaleństw.

Źródło: gettyimages.com Simon Ammann i Thomas Morgenstern docenili klasę Adama Małysza

W piątek, dokładnie w rocznicę sukcesu Małysza, konkurs mistrzostw świata w Planicy na dużej skoczni. Po ostatnich wyczynach Piotra Żyły i skokach Dawida Kubackiego z Kamilem Stochem w kwalifikacjach olbrzymie apetyty są usprawiedliwione.

