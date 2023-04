Syn przerósł legendarnego ojca. Pierwsza taka porażka Janne Ahonena

19.02.2019 | Mico Ahonen, 17-letni syn słynnego skoczka Janne Ahonena, został powołany do kadry Finlandii na mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w austriackim Seefeld, które rozpoczną się 20 lutego - ogłosiła w poniedziałek krajowa federacja.

Janne Ahonen to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. W swoim dorobku ma aż pięć zwycięstw w Turnieju Czterech Skoczni, dziesięć krążków mistrzostw świata, w tym pięć złotych, dwa srebrne medale olimpijskie i dwa triumfy w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. Asystent Horngachera odchodzi. Poprowadzi inną reprezentację Trener... czytaj dalej »

Janne Ahonen: było bardziej przerażająco niż rok temu

I choć Fin już kilkukrotnie ogłaszał zakończenie kariery, to później zawsze wracał do rywalizacji. Na początku kwietnia ponownie zaskoczył swoich fanów, ujawniając, że chciałby wystartować w Rovaniemi.

- Kiedy nadchodzi wiosna i świeci słońce, zaczynasz mieć ochotę, aby pobawić się na górce ze śniegu, niczym mały chłopiec - mówił.

Jak zapowiedział, tak zrobił. W gronie 30 zawodników uplasował się tuż za czołową dziesiątką, oddając skoki na odległość 85 i 86 metrów.

- Trochę zajęło mi zrozumienie tego, dlaczego znów tu jestem. Tym razem na skoczni było bardziej przerażająco niż rok temu w Lahti - powiedział dla YLE 45-latek, który wówczas na Salpausselce był trzeci.

Co ciekawe, na czwartej pozycji, czyli o siedem lokat wyżej niż Ahonen senior, zawody ukończył Ahonen junior. Mico uzyskał odpowiednio 92 oraz 93 metry, ale od podium i trzeciego Eetu Nousiainena dzieliło go aż 14,1 pkt. Jak jednak podaje Dominik Formela z portalu skijumping.pl, była to historyczna, bo pierwsza wygrana Mico z Janne w ich bezpośrednim oficjalnym pojedynku.



21-letni Mico Ahonen i 45-letni Janne Ahonen.



Syn czwarty, a ojciec jedenasty w kwietniowych mistrzostwach Finlandii w Rovaniemi.



Legenda po raz pierwszy w oficjalnym pojedynku przegrała z potomkiem.



https://t.co/lU9PrNpzpD#skijumpingfamilypic.twitter.com/SPyyJagenP — Dominik Formela (@DominikFormela) April 14, 2023





Mistrzem Finlandii został Kytosaho (95 i 99 m), a srebrny medal wywalczył Vilho Palosaari (dwukrotnie 96 m). Na starcie zabrakło między innymi jednego z głównych faworytów do złota, kontuzjowanego Anttiego Aalto.