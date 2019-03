Pracował z Angeliną Jolie, zajął miejsce Horngachera. "Michal to taka cicha woda"

- Wiedziałem, że będę kontynuował pracę z reprezentacją Polski. To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ale z tym zespołem, który mamy, to nie boję się pracy. Na pewno spróbujemy odmłodzić kadrę – powiedział nowy trener kadry Polski Michal Dolezal.

Skoczkowie szybko nie zapomną o Horngacherze. "Te trzy lata to była wspaniała podróż" Stefan Horngacher... czytaj dalej » Austriak Stefan Horngacher, selekcjoner Biało-Czerwonych w trzech ostatnich sezonach, 24 marca ogłosił, że pora zamknąć ten rozdział. Teraz ma zadbać o kadrę Niemiec.



Tego samego dnia Małysz - pełniący w Polskim Związku Narciarskim funkcję dyrektora ds. skoków i kombinacji norweskiej - poinformował, że następcą Horngachera zostaje asystent Austriaka, 41-letni Doleżal.

Zadanie przed nim szalenie wymagające. Na zawody, by z bardzo bliska dopingować Kamila Stocha i jego kolegów, jeżdżą tysiące kibiców. Przed telewizorami zasiadają w tym celu miliony. Na skokach zna się w Polsce każdy, każdy ma w tej sprawie dużo do powiedzenia.



Czeski szkoleniowiec o wszystkim wie, ze wszystkiego zdaje sobie sprawę. - Rzucam się na głęboką wodę, skoki są u was bardzo wysoko, bardzo popularne. Z tym zespołem niczego się jednak nie boję - zapewnił przed kamerą Eurosportu.

Po kurtkę dla Angeliny Jolie

Skoczkiem Doleżal był przeciętnym. Indywidualnym osiągnięciem, którym szczycić może się najbardziej, jest ósme miejsce igrzysk olimpijskich w Nagano, w roku 1998. Drużynowo Czesi wywalczyli wtedy pozycję siódmą.



W sezonie następnym w Zakopanem był siódmy, osiągając najlepsze miejsce w historii swoich startów w Pucharze Świata. Nic specjalnego. Karierę zakończył 12 lat temu. Bez żalu, wiedział, że na strzał formy nie ma co liczyć i czekać. W tym nowym życiu zaczynać musiał od nowa, wiadomo przecież, że na skokach majątku się nie dorobił.

Pomógł przyjaciel, zaangażowany na planie amerykańsko-niemieckiego filmu "Wanted - Ścigani", częściowo kręconego w Pradze, z gwiazdami z najwyższej półki w rolach głównych - Angeliną Jolie i Morganem Freemanem. "Na moich barkach spoczywała odpowiedzialność za niemal wszystko. Torty urodzinowe, artykuły biurowe, nawet sprawy związane z administracją" - wspominał Doleżał na łamach portalu isport.blesk.cz, co przypomniały teraz sportowefakty.wp.pl. Raz pofatygować musiał się do Wenecji, po skórzaną kurtkę dla Jolie. Miłe wspomnienia.

"Wielokrotnie coś tam Stefanowi podpowiadał"

Tęsknił za sportem, nie było mowy, by rzucił go na dobre. Zaczął biegać za piłką w półamatorskim zespole, ale coraz bardziej ciągnęło go skoków, do tego, co bez reszty zajmowało go taki szmat czasu. Najpierw został ekspertem w telewizji, potem trenerem w czeskiej kadrze B. To on odpowiadał też za przygotowania czołowych zawodników tego kraju - Jakuba Jandy i Jana Matury.

Horngacher selekcjonerem polskiej reprezentacji został w marcu 2016 roku. Zaproponował Doleżalowi współpracę. Ten skonsultował się z rodziną i propozycję przyjął.



- Nie jest prawdą, że był trenerem technicznym i zajmował się tylko kombinezonami - mówi Małysz. - Michał robił dużo, dużo więcej. Zazwyczaj to on stał na wieży sędziowskiej i patrzył, jak te skoki wyglądają. Wielokrotnie coś tam Stefanowi podpowiadał.



- Jest trenerem multifunkcjonalnym - obrazowo określał jego funkcję Horngacher.

Czy uderzy w stół, jeżeli trzeba będzie uderzyć?

W kadrze Doleżala będzie kontynuacja, nie rewolucja. Czech stawia na rozwój i doskonalenie tego, co wprowadził jego poprzednik. - Przez ostatnie trzy lata zdobyłem naprawdę dużo wiedzy. Mogę śmiało powiedzieć, że Stefan jest moim nauczycielem - oświadczył.

Michal Doleżal w akcji, rok 2004



Miał propozycję, by razem z Horngacherem przenieść się do Niemiec. - Wiemy o tym doskonale - przyznaje Małysz. - Dlatego cieszy nas niezmiernie, że zostaje i przejmie tę pałeczkę. W Polsce czuje się dobrze, może się tu rozwijać. I rozwijać nasze skoki.



Jakim człowiekiem jest Doleżal? - Bardzo zrównoważonym - twierdzi Małysz. Pan dyrektor mówi też otwarcie, że zastanawiał się, czy ktoś tak spokojny może prowadzić kadrę. Czy nie nie będzie dla zawodników zbyt łagodny? Czy uderzy w stół, jeżeli trzeba będzie uderzyć? - Rozmawiałem z Michałem, rozmawiałem z chłopakami i całym sztabem. Rozmawiałem nawet z ludźmi z czeskiej reprezentacji. Jak to się mówi - "czarna woda brzegi rwie?". A nie, "cicha woda brzegi rwie". Okazuje się, że Michał to trochę taka cicha woda. Tym z kadry Czech wydawało się, kiedy przychodził do nich do pracy, że będą kolegami. A tu nie - co powiedział, tak musiało być. To też zadecydowało o tym, że postawiliśmy właśnie na niego - wyjaśnia Małysz Eurosportowi.

Już w przyszłym tygodniu

Doleżal został drugim Czechem, który poprowadzi polskich skoczków. Dawno temu, jeszcze w ubiegłym wieku, selekcjonerem Biało-Czerwonych był Pavel Mikeska. O młodszym koledze ma dobre zdanie, nawet bardzo.



- Decyzja o powołaniu Doleżala to najlepsze rozwiązanie dla Polskiego Związku Narciarskiego - mówi 78-latek portalowi skijumping.pl. - Jest częścią tej ekipy już trzeci rok i bardzo dobrze zna system, którym kierował się w pracy Stefan Horngacher. Trenowałem Michala i mogę powiedzieć, że podchodził do skoków bardzo analitycznie, dla innych członków zespołu już wtedy był prawdziwą osobowością.



Ostatni konkurs sezonu 2018/19 odbył się w Planicy 24 marca. Kiedy dowodzona przez nowego selekcjonera reprezentacja spotka się po raz pierwszy? - Zgrupowanie organizacyjne odbędzie się już w przyszłym tygodniu - cytuje Doleżala skijumping.pl. - Będziemy ustalać koncepcję pracy, zawodnicy poświęcą też trochę czasu zajęciom motorycznym, bo nie jest to pora na wakacje. Czeka mnie sporo rozmów indywidualnych z poszczególnymi członkami ekipy - zapowiedział.

Doleżal nie obawia się nowego wyzwania