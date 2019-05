Trener polskich skoczków: słuchają mnie, nie mają wyboru

- Wiedziałem, że będę kontynuował pracę z reprezentacją Polski. To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ale z tym zespołem, który mamy, to nie boję się pracy. Na pewno spróbujemy odmłodzić kadrę – powiedział nowy trener kadry Polski Michal Dolezal.

Polscy skoczkowie narciarscy chcieli go zatrzymać, ale nie udało się. Trener Stefan Horngacher ogłosił, że odchodzi, a zastąpi go Czech, Michal Doleżal. To był ostatni konkurs obecnego sezonu. W klasyfikacji generalnej Kamil Stoch znalazł się na trzecim miejscu, a polska drużyna na pierwszym.

Czech w marcu zastąpił Stefana Horngachera, którego był asystentem. Austriak zrezygnował z dalszej pracy z polską kadrą i objął ekipę Niemiec.



- Jest duża różnica w pracy między pierwszym trenerem a asystentem, przede wszystkim w sprawach organizacyjnych. Na początku nerwy były duże - przyznał Doleżal podczas zgrupowania kadry w Szczyrku.

Co roku wzrost poziomu

Kruczek o sytuacji kadry kobiet: jesteśmy trochę spóźnieni Pod koniec... czytaj dalej » Czech wspomniał, że mimo iż trzyma się kierunku wytyczonego przez Horngachera w ciągu trzech ostatnich lat, to planuje pewne zmiany.



- Muszą być, bo trzeba zawsze iść do przodu. Co roku w skokach coś się zmienia. Te małe zmiany powodują wzrost poziomu. Teraz jesteśmy na początku pracy na skoczni. To ważne, by zawodnicy po przerwie złapali czucie i właściwy rytm skoków - powiedział trener.

Zmiany w sprzęcie

Podkreślił, że skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do sezonu zimowego, mniejszą wagę przywiązując do rywalizacji latem.



- Musimy wykorzystać każdy trening, żeby u progu sezonu zimowego być gotowym. W ostatnim miesiącu przed startem zimy będziemy trenowali na torach lodowych, by przyzwyczaić się do warunków. Mamy pomysły dotyczące zmian w sprzęcie, już to organizujemy, będziemy testować, próbować - dodał.



Zaznaczył, że mimo bardzo utytułowanych zawodników w kadrze, w dalszym ciągu zwraca im uwagę na błędy.



- Do każdego konieczne jest indywidualne podejście, żeby wydobyć drzemiące w nim rezerwy. Słuchają mnie, nie mają wyboru. Ale też zawsze jest możliwość rozmowy, nie mam z tym problemu - śmiał się Czech.

Głowa to podstawa sukcesu