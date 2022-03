Doleżal zdradził, co dalej z jego karierą. "Oferty są. Prowadzimy rozmowy"

"Młody wilk trenerski". Apoloniusz Tajner zaakceptował kandydata Adama Małysza Thomas... czytaj dalej » Doleżal podsumował również zakończony sezon, w którym największym sukcesem był brązowy medal igrzysk olimpijskich Dawida Kubackiego. W Pucharze Świata Biało-Czerwoni jednak rozczarowali, mieli najgorsze wyniki od lat.

- Wiemy, jakie popełniliśmy błędy. Kamil też to mówił, żebym nie brał wszystkiego na siebie. Jestem jednak za to odpowiedzialny i decyzje są moje. Ale jak wiemy, na błędach się człowiek uczy. Początek pokazał, że nie skakaliśmy dobrze, a potem długo z tego wychodziliśmy, co widzieliśmy aż do końca sezonu - podsumował zakończony sezon Doleżal.

Doleżal poprowadzi inną kadrę? "Prowadzimy rozmowy"

Co dalej z trenerską karierą Czecha? Jak podkreślił, w nadchodzącym sezonie będzie się starał pozostać w zawodzie. Szczegółów jednak nie zdradza.

- Będę się starał zostać na skoczni. W domu też mam zielone światło, ponieważ nie tylko mnie, ale też moją rodzinę kosztowało to wszystko bardzo dużo stresu. Chcę kontynuować pracę. Moja rodzina dała mi zielone światło, widocznie też nie chcą mnie w domu - zażartował Doleżal.

- Oferty są. Prowadzimy rozmowy. Jeszcze nie wiem do końca, gdzie będę pracował, ale od Planicy te sprawy posunęły się już do przodu - zdradził były trener polskich skoczków.

Burzliwe rozstanie

Rozstanie Doleżala z Polskim Związkiem Narciarskim nie przebiegło w najlepszej atmosferze. Choć umowa Czecha wygasała z końcem sezonu, to władze związku wciąż dawały mu nadzieję, że zostanie ona przedłużona. W międzyczasie prowadziły też negocjacje z innymi kandydatami.

W końcu 44-latek postanowił, że nie będzie już dłużej czekał. Jeszcze w trakcie ostatniego weekendu Pucharu Świata w Planicy poinformował, że definitywnie rozstaje się z kadrą.

W mediach pojawiło się wiele spekulacji na temat konfliktów w kadrze i problemów komunikacyjnych z dyrektorem PZN Adamem Małyszem. Zawodnicy, z Kamilem Stochem na czele, również dolewali oliwy do ognia i wspierali trenera.

Według najnowszych informacji nowym Biało-Czerwonych zostanie najprawdopodobniej Austriak Thomas Thurnbichler.