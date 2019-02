Nie żyje legenda skoków Matti Nykaenen

O śmierci fińskiego sportowca w nocy z niedzieli na poniedziałek poinformowały miejscowe media, w tym magazyn Seiska.

Nykaenen miał przebogatą karierę. Był czterokrotnym mistrzem olimpijskim (raz w drużynie) oraz pięć razy wywalczył mistrzostwo świata (cztery raz z zespołem).

Łącznie na obu imprezach zdobył 14 medali, stając się legendą.



Matti Nykänen has passed away. We've lost a legend. May he rest in peace. Our thoughts are with his friends and family #skijumingfamilypic.twitter.com/zfenDiwYAy — Nordic Lillehammer (@wclhmr) 4 February 2019





Wiele tytułów

Lista jego sukcesów jest dłuższa. Czterokrotnie triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zwyciężając w 46 zawodach (drugi wynik w historii). Dwa razy najlepszy był w Turnieju Czterech Skoczni.

Nie podano przyczyny jego śmierci.