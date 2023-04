Dawid Kubacki przekazał informacje o zdrowiu żony. "Będę uczył się nowej rzeczywistości"

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Kubacki o stanie zdrowia żony: serducho Marty bije samodzielnie, lekarz mówi o cudzie Za Dawidem... czytaj dalej » To były najtrudniejsze dni w życiu Kubackiego. 20 marca polski skoczek poinformował w mediach społecznościowych o problemach zdrowotnych żony. Napisał wówczas, że Marta trafiła do szpitala "z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie". Bez chwili zawahania podjął decyzję o wycofaniu się z rywalizacji o Puchar Świata.

Z każdym dniem było lepiej

Na lepsze informacje cała Polska czekała pięć długich dni. "Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp" – relacjonował Dawid, podkreślając, że jej walka o powrót do zdrowia wciąż trwa.

O szczegółach stanu zdrowia żony poinformował na początku kwietnia w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Kacprem Merkiem.

- Najważniejsze jest to, że serducho wróciło do swojej pracy. Bije samodzielnie. Parametry medyczne, które na początku bardzo kiepsko rokowały, dość szybko zaczęły się poprawiać. Lekarz stwierdził, że tak szybki powrót do wartości zbliżonych do normy ze stanu, w jakim ona była, skategoryzowałby jako cud. Tak szybko się to stało. Zazwyczaj potrzeba na to dużo więcej czasu. Myślę, że te wszystkie modlitwy i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia też się do tego przyczyniły, mam taką nadzieję. Kolejnym ważnym etapem będzie zbadanie, skąd się to wzięło i jak można zapobiec temu, by to się nie powtórzyło, byśmy mogli wrócić razem do domu, do dzieci, ze świadomością, że będzie to bezpieczne – zaznaczył Kubacki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Cała rozmowa Kacpra Merka z Dawidem Kubackim na zakończenie sezonu 2022/23

Upragniony dzień

Ten długo wyczekiwany moment przyszedł 14 kwietnia. Dawid w końcu mógł oznajmić, że wypisana ze szpital Marta szczęśliwie wróciła do domu.

"Wróciliśmy dzisiaj do domu i śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Dziękuję za każdą Waszą modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy. Nadal będą nam potrzebne, bo Marta zaczyna intensywną rehabilitację, a ja będę uczył się nowej rzeczywistości. Dziękujemy całej załodze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jesteście teamem na miarę zwycięstwa w Pucharze Narodów!" - napisał Kubacki na swoim instagramowym koncie.

"Okazuje się, że prawie każdy z nas zna kogoś z kardiowerterem-defibrylatorem, potocznie nazywanym rozrusznikiem serca. Ja z taką osobą będę dzielić życie, drugie życie" - dodał.