Norwegowie rozgryźli fenomen swojego skoczka. "Jego styl to przyszłość"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce.

Lindvik już w pierwszej serii znokautował konkurencję. Jego 143,5 m to wyrównany rekord skoczni, który od dziesięciu lat należy do Simona Ammanna.

Młody Norweg miał 7,5 pkt przewagi nad drugim Dawidem Kubackim, który lądował 6,5 m bliżej. Lindvik poszedł za ciosem, wytrzymał presję i w finałowym skoku wylądował na odległości 136 m. Sporo krócej niż kilkadziesiąt minut wcześniej, ale to i tak wystarczyło do pierwszego zwycięstwa w karierze.

To jego największy sukces w trzecim sezonie startów w Pucharze Świata i drugi raz na podium. Poprzednio był trzeci na początku października w Klingenthal.



Sukces w Ga-Pa zadedykował ojcu, Trondowi. - Bez niego nie byłbym tam, gdzie jestem dzisiaj. Był głównym sponsorem, psychologiem, trenerem, motywatorem, wspierał mnie przy moich wzlotach i upadkach - podkreślił Marius.

Nie szeroko, a płasko

W Norwegii wybuchło szaleństwo. "Rozłożył narty, które posłały go na szczyt" - pisze w patetycznym tonie "Aftenposten".



Jeden z największych norweskich dzienników zastanawia się nad tajemnicą sukcesu Lindvika. Nie ma wątpliwości: to styl lotu, którym kiedyś imponował Kazuyoshi Funaki, a ostatnio inny z Japończyków Ryoyu Kobayashi, dominator poprzedniego sezonu, który wygrał 13 z 28 konkursów.



- W ostatnich pięciu konkursach Marius ani razu nie wypadł spoza czołowej dziesiątki, co czyni go najbardziej stabilnym norweskim skoczkiem. Jego styl lotu jest przyszłością skoków. Zamiast rozłożenia nart pod jak największym kątem Lindvik większym stopniu skupia się w powietrzu na jak najbardziej płaskim położeniu w stosunku do nart. Dzięki temu rośnie powierzchnia nośna i dłużej leci - tłumaczy "Aftenposten".

Źródło: Getty Images Marius Lindvik w locie

Powietrze pod nim

Dopytywany o to sam zainteresowany dodaje: - Tego lata dużo trenowałem i koncentrowałem się na płaskim ułożeniu w locie. Układam ciało tak, żeby znalazło się w korzystnej pozycji do lotu, nie przecinało powietrza, ale by powietrze dostało się pode mnie i mnie unosiło. Wydaje mi się, że to był klucz do większej stabilności, a moje skoki stały się jeszcze lepsze.



Prawda, że proste?



Pasjonuje się muzyką. Przez lata pracował jako DJ, także w popularnym w jego kraju klubie Martins w Lillestrom.



- Muzyka to moje hobby. Tworzę ją, mam do tego odpowiedni sprzęt, czasami puszczę coś kolegom - opowiada w rozmowie z dziennikiem "Verdens Gang".



W którymś momencie musiał wybrać. Nie dało się pracować po nocach i rano wstawać na trening. Postawił na skoki. Dziś nie żałuje.



Jest czwarty w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni i piąty w hierarchii najlepszych skoczków sezonu, przed Kubackim i Kamilem Stochem.