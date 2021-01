Wzmocnienie Norwegów? Lindvik opuścił szpital w Innsbrucku

Video: tvn24

Igor Błachut o słowach Graneruda na temat Stocha

- Pozwolę sobie nie zgodzić się z nim, choć pewnie wiedzę o skokach ma dużą, to obawiam się, że w tamtym momencie przemawiały za nim emocje. Jeżeli dopatrywał się braku stabilności w skokach Kamila, to strach pomyśleć co będzie, kiedy się ona pojawi - zastanawiał się na antenie TVN24 Igor Błachut, komentator Eurosportu.

»