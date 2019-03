Tajner łapał się za głowę i nie dowierzał. Małysz wspomina rekord sprzed 18 lat

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air.

W piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oslo Stefan Hula oddał skok na odległość 122,5 m. To zapewniło Polakowi awans.

Bardzo dobra postawa Kamila Stocha w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Polak oddał skok na odległość 130 m, co dało mu 2. miejsce.

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo Piotr Żyła oddał skok na odległość 120 metrów. To dało Polakowi 23. lokatę.

- Dla nas to jest ogromna nagroda. Nie było początkowo planów, abyśmy przyjeżdżali do Norwegii. Cały ten sezon jest dla nas nowością - powiedziała Kamila Karpiel w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Podczas sobotniego konkursu drużynowego w Oslo warunki atmosferyczne nie były najlepsze. Mocny wiatr często doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji. Na podmuch trafił Stephan Leyhe. Przy próbie lądowania Niemiec został dociśnięty do zeskoku i uderezył twarzą w śnieg. Leyhe opuścił skocznię z pomocą służb medycznych.

- To był dla mnie fantastyczny weekend. Nie mógłbym prosić o więcej. Bardzo zależało mi o to, żeby dobrze zaprezentować się w Raw Air. Cieszę się również z tego, że następne zawody będą w moim rodzinnym mieście Lillehammer - powiedział Robert Johansson, lider cyklu Raw Air po konkursach w Oslo.

W poniedziałkowych kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer Stefan Hula oddał skok na odległość 131,5 m. To zapewniło Polakowi awans do wtorkowej rywalizacji.

W poniedziałkowych kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer Kamil Stoch oddał skok na odległość 131,5 m. To dało Polakowi 8. miejsce. Najlepszy był Japończyk Junshiro Kobayashi.

- Po co się smucić tym, co już było. Już się posmuciłem, a teraz trzeba patrzeć na to, co jest i co będzie - powiedział Kamil Stoch, który w poniedziałkowych kwalifikacjach w Lillehammer zajął 8. miejsce.

Dawid Kubacki skoczył 130 m i dało mu to 3. miejsce w kwalifikacjach do konkursu Raw Air w Trondheim.

Stefan Kraft wygrał kwalifikacje do konkursu na skoczni Granasen w Trondheim. Aby to osiągnąć, Austriak potrzebował wylądować na 135,5 m.

Kubacki oszczędzał nogi. "To może być podejrzane" Dawid Kubacki... czytaj dalej » 9 marca 2001 roku. 23-letni wówczas Małysz po pierwszej serii w Trondheim, w której uzyskał równe 116 metrów, jest czwarty. W drugiej leci i leci, przeczy prawom fizyki. Chwieje się po lądowaniu, ale nie przewraca.



138,5 metra, poprzedni rekord obiektu Niemca Svena Hannawalda poprawiony aż o cztery metry. Szaleństwo. Apoloniusz Tajner - teraz prezes PZN, wtedy trener kadry - łapie się za głowę. Ten obrazek znają chyba wszyscy fani skoków narciarskich w naszym kraju.

"To było coś, zwłaszcza w tamtych czasach"

Okazało się, że wtedy, przed 18 laty Polak ostatecznie o 1,1 pkt wyprzedził Austriaka Andreasa Goldbergera. Odniósł 10. zwycięstwo w sezonie, w którym wywalczył pierwszą w karierze Kryształową Kulę.



- Widziałem to nagranie, nawet czasami się śmieję, nie z prezesa, a ze swojego skoku - przyznał Małysz na antenie Eurosportu.- Śmiesznie to wygląda, patrzenie na samego siebie, te kombinezony były takie duże, workowate. Ale ta odległość? To było coś, zwłaszcza w tamtych czasach - uśmiechał się.



Teraz rekord przebudowanej i powiększonej skoczni Granesen także należy do naszego reprezentanta. Od 15 marca 2018 roku wynosi 146 metrów i należy do Kamila Stocha. W czwartek trzecia odsłona tegorocznego miniturnieju Raw Air. Oprócz trzykrotnego mistrza olimpijskiego do rywalizacji w Trondheim staną także Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Stefan Hula.



W kwalifikacjach najlepszy był Austriak Stefan Kraft - 135,5 m - obejmując prowadzenie w cyklu Raw Air. Trzecią lokatę zajął Kubacki, po próbie na 130 m. Stoch 14. - 123 m.

- Trzeba być zadowolonym, nasza szóstka awansowała w komplecie - skomentował Małysz.

Transmisja czwartkowego konkursu w Eurosporcie 1 oraz w Eurosport Playerze od godziny 16.45. Relacja na żywo w eurosport.pl.

