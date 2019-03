Małysz oczekiwał lepszych wyników. "Mam nadzieję, że chłopaki się obudzą"

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air. Cały cykl na żywo w Eurosporcie 1.

W piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oslo Stefan Hula oddał skok na odległość 122,5 m. To zapewniło Polakowi awans. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Bardzo dobra postawa Kamila Stocha w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Polak oddał skok na odległość 130 m, co dało mu 2. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo Piotr Żyła oddał skok na odległość 120 metrów. To dało Polakowi 23. lokatę. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Dla nas to jest ogromna nagroda. Nie było początkowo planów, abyśmy przyjeżdżali do Norwegii. Cały ten sezon jest dla nas nowością - powiedziała Kamila Karpiel w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Podczas sobotniego konkursu drużynowego w Oslo warunki atmosferyczne nie były najlepsze. Mocny wiatr często doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji. Na podmuch trafił Stephan Leyhe. Przy próbie lądowania Niemiec został dociśnięty do zeskoku i uderezył twarzą w śnieg. Leyhe opuścił skocznię z pomocą służb medycznych. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Stoch po pierwszej serii (125,5 m) był szósty. Do trzeciego Austriaka Daniela Hubera tracił raptem trzy punkty. Mógł więc walczyć o podium, ale w drugiej próbie wicelider Pucharu Świata zawiódł, osiągając zaledwie 117 m. Konkurs zakończył na 13. miejscu.



I tak zaprezentował się lepiej od 19. Jakuba Wolnego, 24. Dawida Kubackiego i 26. Piotra Żyły. Do finałowej serii nie awansowali Stefan Hula oraz Paweł Wąsek.

W niedzielę zwyciężył reprezentant gospodarzy Robert Johansson.

Kryształowa Kula dla Kobayashiego. Johansson królował na Holmenkollen Robert Johansson... czytaj dalej » - Kamil po wczorajszym skoku w drużynówce był załamany, dzisiaj nogi mu "nie chodziły". On chciał, ale go nie puszczały. Piotrek z kolei zaczyna przyjmować dziwną pozycję, garbić się jak kiedyś. To muszą oczywiście ocenić trenerzy, ale wydaje mi się, że powinien wrócić do starego stylu - zaznaczył Małysz.



I dodał: - Kuba spisał się przyzwoicie. Jeśli chodzi o Dawida, to w drugiej serii miał dużego pecha. Może wskaźniki wiatru tego nie pokazywały, ale warunki były złe i nie mógł odlecieć.

"Mam nadzieję, że chłopaki się obudzą"

Czy są zatem powody do niepokoju? - Myślę, że nie, w końcu w zeszłym roku było tu podobnie. Później, już w Lillehammer, zaczęło się dziać lepiej. Mam nadzieję, że chłopaki się obudzą i w końcówce dadzą z siebie wszystko - stwierdził dyrektor kadry.



Kolejnym przystankiem cyklu Raw Air będzie Lillehammer. - Profil obiektu jest zdecydowanie inny. Zawsze trudniej mi się tam skakało, ale Kamilowi czy Dawidowi to nie przeszkadza, potrafili przecież stawać w Lillehammer na podium. Przede wszystkim jeśli są równe warunki na skoczni, mamy dużo większe szanse na sukces - mówił Małysz, który był zaskoczony wygraną Johanssona w Oslo.



Stoch niezadowolony. "Coś się podziało i już tak nie idzie" Niedzielny... czytaj dalej » - Nie skakał na tyle, żeby w tym momencie zwyciężać. Może lubi tutejszą skocznię, a może po mistrzostwach świata złapał luz. Myślę, że trudno go będzie zatrzymać, choć ten turniej jest nieobliczalny - skwitował były utytułowany skoczek.

Maraton skoków

W trakcie Raw Air na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund odbędą się cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę będą brane noty uzyskane we wszystkich tych zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro.



Aktualnym liderem cyklu jest Johansson. W poniedziałek w Lillehammer odbędą się kwalifikacje do kolejnego konkursu.

Transmisje ze wszystkich zmagań w ramach Raw Air na antenach Eurosportu oraz w usłudze Eurosport Player.

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

11 marca, 16:45, kwalifikacje, Lillehammer

12 marca, 17:15, konkurs indywidualny, Lillehammer

13 marca, 17:00, kwalifikacje, Trondheim

14 marca, 16:45, konkurs indywidualny, Trondheim

15 marca, 16:45, kwalifikacje, Vikersund

16 marca, 17:00, konkurs drużynowy, Vikersund

17 marca, 17:00, konkurs indywidualny, Vikersund





Wyniki konkursu indywidualnego w Oslo miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Robert Johansson (Norwegia)

262 (127/129,5)

2. Stefan Kraft (Austria) 258,3 (134/126)

3. Peter Prevc (Słowenia)

252,8 (125,5/129)

4. Philipp Aschenwald (Austria)

250,2 (127/130,5)

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

250,1 (127/126)

6. Domen Prevc (Słowenia)

245,7 (129/123,5)

7. Roman Koudelka (Czechy)

244,8 (127,5/130)

8. Yukiya Sato (Japonia)

244,4 (130/126)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia)

241,4 (121/130)

10. Markus Eisenbichler (Niemcy)

237,8 (120/132,5)

...



13. Kamil Stoch (Polska)

232 (125,5/117)

19. Jakub Wolny (Polska)

228,9 (124/124)

24. Dawid Kubacki (Polska)

215,5 (123/115)

26. Piotr Żyła (Polska)

210,5 (124/113,5)

36. Stefan Hula (Polska)

93,1 (112)

42. Paweł Wąsek (Polska)

79,4 (106,5)