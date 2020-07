Kot skacze nawet na wakacjach. "Ciężko zmienić nawyki"

Skoczkowie odpoczywają, wkrótce wrócą do skakania

- Wiadomość o zakażeniu Adama Małysza była dla nas szokiem. Kiedy czekaliśmy na wyniki testów na koronawirusa, było sporo stresu i nerwów. Na szczęście mieliśmy wyniki ujemne i mogliśmy wrócić do naszych rodzin - powiedział Maciej Kot w "Drodze do Pekinu".

W "Drodze do Pekinu" Maciej Kot wypowiedział się na temat sezonu 2020 Letniej Grand Prix, który ma wystartować w Wiśle w dniach 21-23 sierpnia.

W "Drodze do Pekinu" Maciej Kot zdradził, jakie ma cele na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2022 roku.

W "Drodze do Pekinu" Maciej Kot opowiedział, jak wyglądają obecne przygotowania do nowego sezonu skoków narciarskich.

Maciej Kot o obecnych przygotowaniach do sezonu

Polski skoczek wraz z żoną Agnieszką wybrał się na urlop do Chorwacji. Od kilku dni w mediach społecznościowych oboje pokazują uroki tego kraju. Ale odpoczynek to jedna sprawa, trening druga. W sobotę Kot postanowił potrenować pozycję najazdową.

Kor w Chorwacji, Kubacki na Mazurach

Zamiast kombinezonu i nart miał na sobie tylko spodenki i klapki. Widoki też nieziemskie. Białą skocznię zastąpiło morze. "Ciężko zmienić nawyki" - napisał pod zdjęciem. Internauci nie odmówili sobie komentarza. "Nie zapomnij o telemarku, jak będziesz lądować" - to jeden z ciekawszych.



Wyświetl ten post na Instagramie. Ciężko zmienić nawyki #holiday #work #gohardorgohome #kocur #fun #relax #alwayshungry #alwaysready Post udostępniony przez Maciej Kot (@maciejkot) Lip 18, 2020 o 4:34 PDT





W przyszłym sezonie Kot z pewnością będzie chciał poprawić rezultaty z poprzedniego. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął dopiero 42. miejsce z dorobkiem 40 punktów.

Na Mazurach wakacje spędzają inni polscy skoczkowie: Dawid Kubacki i Krzysztof Miętus. Im humor także dopisuje. Na Instagramie postanowili podzielić się tym, jak odgrywają scenę z serialu "Słoneczny patrol".



Wyświetl ten post na Instagramie. Almost like @davidhasselhoff #dk #holidays #baywatch #hownottorescue #Mazury #funnymood #imalwayshere # #sunglaseswerefound #onthelake #freetime #swiming #rescueteam #stillalottolearn # Post udostępniony przez Dawid Kubacki (@dawid.kubacki.official) Lip 18, 2020 o 5:19 PDT

Za miesiąc skoczkowie wrócą do pracy. Rywalizację zainauguruje Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle.



W piątek 21 sierpnia odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu, a na niedzielę zaplanowano kwalifikacje i konkurs. Na razie nie wiadomo, jak wielu kibiców będzie mogło zasiąść na trybunach skoczni im. Adama Małysza. Wiele wskazuje na to, że rywalizacja odbędzie się bez udziału fanów.



W ubiegłym roku w klasyfikacji generalnej Letniego GP triumfował Dawid Kubacki. Wcześniej zwyciężył także w 2017, a rok wcześniej najlepszy był Maciej Kot.



W listopadzie w Wiśle mają się odbyć także pierwsze w sezonie zimowym konkursy Pucharu Świata.