Doprowadził do sukcesów Stocha. Objął kadrę kobiet

Kruczek przez ostatnie trzy sezony prowadził włoską reprezentację skoczków. Największe sukcesy osiągnął, rzecz jasna, z polskimi zawodnikami. Z nimi pracował od 2008 do 2016 roku. Pod jego wodzą Kamil Stoch dwukrotnie zdobył tytuł olimpijski, wywalczył też mistrzostwo świata oraz Kryształową Kulę. A drużyna dwa razy stawała na podium mistrzostw globu.



Nowy sztab trenerski kadry Niemiec. Horngacher przedstawił współpracowników Niemiecki Związek... czytaj dalej » Na stanowisku zastąpił Marcina Bachledę, który w kilka miesięcy doprowadził 17-letnią Kamilę Karpiel i 18-letnią Kingę Rajdę do punktów w Pucharze Świata. Zawodniczki - wspólnie z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim - zajęły szóste miejsce w konkursie drużyn mieszanych na tegorocznych mistrzostwach świata w Seefeld.

"Musimy się za to mocno zabrać"

- Był nacisk ze strony zarządu PZN, żeby coś pozytywnego zrobić z reprezentacją kobiet. Musimy się za to mocno zabrać, bo to są kolejne medale. Widzieliśmy, co stało się w Seefeld, gdzie po pierwszej serii konkursu drużyn mieszanych zajmowaliśmy trzecie miejsce. Trochę było w tym przypadku, ale dziewczyny mimo wszystko mają potencjał i chcemy im dać to, co najlepsze. Żeby zrobiły milowy krok - mówił w marcu w rozmowie z Eurosportem Adam Małysz, dyrektor sportowy w Polskim Związku Narciarskim.



Dodał wtedy, że brak doświadczenia Kruczka w pracy z kobietami wcale nie musi być przeszkodą. - Zawodniczki, zwłaszcza te z czołówki, skaczą już podobnie do mężczyzn, jeśli chodzi o technikę, odbicie i lot. Trening więc w zasadzie niczym się nie różni - wyjaśnił.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamili Karpiel z 2. serii konkursu zespołów mieszanych



Jak już wcześniej informowano, schedę w kadrze A skoczków po Stefanie Horngacherze, który skorzystał z oferty niemieckiej federacji, przejął współpracujący do tej pory z Austriakiem Czech Michal Doleżal.



Do zmian nie doszło natomiast w składzie reprezentacji. Podobnie jak w poprzednim sezonie tworzą go Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot, Jakub Wolny i Piotr Żyła.

Kowalczyk zostaje

"Działamy". Skoczkowie wznowili treningi cztery dni po zakończeniu sezonu Polscy skoczkowie... czytaj dalej » To nie były jedyne kwestie poruszone podczas poniedziałkowego zarządu PZN.



Wciąż oficjalnie nie potwierdzono, że kadrę biegaczy przejmie Lukas Bauer. 41-letni Czech jest głównym kandydatem do objęcia stanowiska po Tadeuszu Krężeloku, z którym postanowiono zakończyć współpracę. Bauer rozmawiał już na temat pracy w Polsce z prezesem PZN Apoloniuszem Tajnerem, ale jeszcze nie ustalono wszystkich szczegółów i ma się odbyć jeszcze jedna tura negocjacji.



Bauer to legenda czeskich biegów, trzykrotny medalista igrzysk olimpijskich i dwukrotny wicemistrz świata. Odniósł 18 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, co przełożyło się m.in. na Kryształową Kulę w sezonie 2007/08 i dwa triumfy w prestiżowym cyklu Tour de Ski. Po zakończeniu profesjonalnej kariery w 2017 roku stworzył rywalizujący w maratonach narciarskich Team Bauer.



Jeśli chodzi o kadrę biegaczek, pracę będzie kontynuować będą Aleksander Wierietielny i Justyna Kowalczyk.

Bez zmian u alpejczyków

Z kolei Niemca Danny'ego Winkelmanna w kadrze kombinatorów norweskich zastąpi Tomasz Pochwała, który ostatnio opiekował się juniorami.



PZN planował zmianę trenera w kadrze alpejczyków, ale ostatecznie zdecydowano, że Austriak Christian Leitner będzie kontynuował swoją pracę.



Jeśli chodzi o alpejki, to Maryna Gąsienica-Daniel nadal będzie pod opieką Marcina Orłowskiego, któremu będzie pomagał Ivan Ilanovsky. Słowak był m.in. trenerem aktualnej mistrzyni świata w gigancie Petry Vlhovej. Podjęto także decyzję, że wraz z Gąsienicą-Daniel trenować będzie utalentowana Magdalena Łuczak.