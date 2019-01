Kruczek broni Stocha. "Każdemu zawodnikowi życzę takiego dołka"

"Rodeo" w Val di Fiemme nie ułatwia zadania Kamilowi Stochowi Kamil Stoch w... czytaj dalej » W polskim zespole najlepszą obecnie formę prezentuje Dawid Kubacki, który do samego końca walczył o podium klasyfikacji generalnej 67. Turnieju Czterech Skoczni. - Brakuje mu tej wisienki na torcie - powiedział Kruczek.

Zgubił rytm

Życiowy start sezonu w polskim obozie zanotował Żyła. W pierwszych siedmiu konkursach pięciokrotnie stawał na podium, ale w kolejnych czterech jego wyniki były coraz słabsze.

- Początek miał bardzo fajny. Niestabilność wkradła się podczas mistrzostw Polski. Tamte skoki mi się nie podobały. To nie był Piotrek, który jest wyluzowany i robi swoje. Tam wkradło się trochę nerwowości, a patrząc na poziom skoków, odrobina zawahania i nerwowości sprawiają, że nie skacze się kilka metrów krócej, tylko na przykład piętnaście. To już nie pozwala na rywalizację. O jego fizyczność nie ma się co martwić do końca sezonu. To kwestia złapania dobrego rytmu. I wróci na właściwe tory - mówił.

Oglądaj Łukasz Kruczek: Stoch to numer jeden w ostatnich dziesięciu latach

Przejściowe problemy

Jako ostatniego Kruczek wziął pod lupę Stocha, który pod jego wodzą wywalczył m.in. dwa złote medale olimpijskie w Soczi w 2014 roku.

- Jeżeli dołkiem jest skakanie cały czas w czołówce, to każdemu zawodnikowi życzę takiego dołka. Widziałem już w tym sezonie kapitalne skoki Kamila. Czołówka i poziom, który m.in. narzucił Ryoyu Kobayashi sprawił, że pozostałym zawodnikom zdarzają się lekkie, techniczne błędy, co uniemożliwia wygrywanie. Nie na stałe, ale są to przejściowe, drobne problemy i to może odwrócić się z dnia na dzień, także u Kamila. Jest cały czas numerem jeden na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, a na końcu tego sezonu także będzie zawodnikiem z czołówki - podkreślił Kruczek.

Sobotni konkurs PŚ w Val di Fiemme od 16.00 na żywo w Eurosporcie 2.