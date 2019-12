"Jesieniara", "dziunia" i "fejm". Nietypowy słownik dla Kruczka od skoczkini

Turniej Czterech Skoczni bez 47-letniego weterana To koniec pewnej... czytaj dalej » Kruczek do tej pory był znany jako autor wielkich sukcesów skoczków, przede wszystkim Kamila Stocha, który pod jego wodzą wywalczył m.in. dwa złote medale igrzysk olimpijskich w Soczi (2014). Za jego długiej kadencji, trwającej od 2008 do 2016 roku, polska drużyna dwukrotnie stawała też na podium mistrzostw świata.



Później pracował z włoską kadrą skoczków. W kwietniu został oficjalnie przedstawiony jako szkoleniowiec polskich zawodniczek (zastąpił Marcina Bachledę). Z kobietami nigdy nie pracował, ale obaw, żeby powierzyć mu tę funkcję nie miał Adam Małysz, dyrektor sportowy w Polskim Związku Narciarskim.

- Skoczkinie, zwłaszcza te z czołówki, skaczą już podobnie do mężczyzn, jeśli chodzi o technikę, odbicie i lot. Trening w zasadzie niczym się nie różni - tłumaczył na antenie Eurosportu Małysz.

"Alternatywka", "Jesieniara", "fejm"

Polki niedawno zainaugurowały sezon Pucharu Kontynentalnego, będącego odpowiednikiem drugiej ligi skoków narciarskich. W norweskim Notodden miejsca w czołowej "10" zajęły Kinga Rajda (10. i 8.) oraz Joanna Szwab (9.). Efekty pracy Kruczka są już widoczne, a może być tylko lepiej, bo trener pracuje z młodymi zawodniczkami (większość nie ma jeszcze 20 lat).



W reprezentacji panuje też dobra atmosfera, o czym świadczyć może "słownik młodzieżowo-polski", jak nazwał go Kruczek. Przygotowała go i wręczyła trenerowi 15-letnia Wiktoria Przybyła.



Kruczek pochwalił się prezentem w mediach społecznościowych. Na zdjęciu pokazał dwie kartki zapisane w zeszycie. Na nich znalazło się 38 haseł, m.in. "Alternatywka", które ostatnio zajęło pierwsze miejsce w konkursie na młodzieżowe słowo roku ("osoba próbująca być cały czas w centrum uwagi" według definicji Przybyły) czy druga w zestawieniu "Jesieniara" ("osoba kochająca jesień").



Jakie jeszcze? "Dzban" ("osoba mało inteligentna"), "dziunia" ("młoda, ładna dziewczyna"), "fejm" ("sława"), "maciek" ("duży brzuch) czy skróty, na przykład "CR" ("co robisz"), "CT" ("co tam") lub "BFF" ("best friend forever, najlepszy przyjaciel").



"W każdej działalności bardzo ważna jest komunikacja. Słownik młodzieżowo-polski jest przydatny. Dziękuję, Wiktora Przybyła" - podsumował Kruczek.