W Oberstdorfie zaczęli latać. Sześciu Polaków walczy o awans

Nie błyszczą na razie Słoweńcy. Domen Prevc skoczył 192 m, ale akurat on przyzwyczaił do bardziej efektownych lotów.

Pierwszy od dłuższego czasu skok za 200. metr. Dokładnie 205 uzyskał Niemiec Richard Freitag. Daje to czwarte miejsce.

Skaczemy dalej. Nierewelacyjny skok Andersa Fannemela (189,5 m), ale Norwegowi to wystarcza. Okazję do poprawki będzie miał w konkursie.

178 m Stefana Huli, a do tego fatalne noty. Polak jest 17. i w konkursie go raczej nie zobaczymy.

W międzyczasie do konkursu wskoczył japoński weteran Noriaki Kasai (197 m).

Daniel-Andre Tande wraca wreszcie do formy. Mistrz świata w lotach uzyskał 217 m i jest drugi. On i Vancura już pewni udziału w konkursie.

Jako siódmy skakał Amerykanin Casey Larson (157 m). Do Vancury nikt się na razie nie zbliżył.

Od razu fantastyczny lot! Czech Tomas Vancura huknął 222,5 m i może już szykować się do konkursu.

Zawody w Oberstdorfie będzą dla Polaków okazją do bicia kolejnych rekordów.

W czwartek rozstanie z reprezentacją Niemiec ogłosił Werner Schuster. Czy zastąpi go Stefan Horngacher?

14:27

Rekordzistą Heini-Klopfer-Skiflugschanze (HS235) jest Daniel-Andre Tande. Aktualny mistrz świata w lotach podczas ubiegłorocznych kwalifikacji do tych zawodów poszybował na odległość 238,5 metra. Norwegowi obiekt w Oberstdorfie wyraźnie leży, bo to on był najlepszy na pierwszym treningu (220m). Z Polaków najlepiej wypadł Kubacki - 210 m i piąte miejsce.