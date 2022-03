Stoch: miałem pewną koncepcję na tę skocznię

Konkursy w Planicy oglądaj w Eurosporcie 1, TVN i Playerze

W ostatni weekend w Oberstdorfie Stoch miał szansę pokusić się o miejsce na podium w sobotnim konkursie, ale w drugiej serii zepsuł swój skok. Wcześniej spisał się słabo w kwalifikacjach.

Tym razem pierwszy etap zmagań był dla polskiego skoczka udany. Stoch uzyskał 228,5 metra, tracąc zaledwie 4,6 pkt do najlepszego w kwalifikacjach Słoweńca Anze Laniska (233). Zajął 4. miejsce.

Lot Stocha z kwalifikacji w Planicy

Pomimo udanej próby, Stoch nie sprawiał wrażenia zadowolonego. Jak zauważył reporter Eurosportu Kacper Merk, nawet internauci zwrócili uwagę, że nie uśmiechnął się po niej.

- Nie no, uśmiechnąłem się, w porządku. Dobry dzień dzisiaj, udany. Piękna pogada – powiedział, tym razem już z lekkim uśmiechem na ustach.

- Jestem trochę wymęczony tym wszystkim i mam nadzieję, że tak z dnia na dzień będę czerpał z tego coraz więcej zabawy i radości – podkreślił.

Czy skocznia w Planicy bardziej przypasowała Stochowi od tych w Vikersund i Oberstdorfie?

- Miałem pewną koncepcję na tę skocznię i to ruszyło od początku, nie trzeba było szukać jak przy poprzednich weekendach – wyznał.

Liczy się przyszłość

To ostatni weekend w sezonie. Nie zabrakło świetnej atmosfery, o którą zadbali kibice. Dlatego Stoch nie ma zamiaru rozpamiętywać niezbyt udanych minionych miesięcy.

- Co się wydarzyło, to już tego nie zmienimy. Możemy mieć jedynie wpływ na to, co czeka nas w przyszłości. Postaram się zrobić (w Planicy), co mogę i czerpać jak najwięcej – zakończył.

Do głównych zawodów zakwalifikowali się wszyscy Polacy. W piątek o 12.30 seria próbna, a od godziny 14.00 pierwszy konkurs indywidualny.