Kubacki poradził sobie z wiatrem. "Dało się odlecieć"

Czwartkowa pogoda w Planicy wprowadziła nieco zamieszania. Mocno świecące słońce nad mamucim obiektem zmusiło organizatorów do przesunięcia kwalifikacji z godz. 11 na 15. Podczas zawodów dał o sobie znać również wiatr, który jednym sprzyjał, a innym, jak Kubackiemu utrudniał uzyskanie lepszej odległości. Polak poleciał jednak aż 227,5 metra, plasując się w ścisłej czołówce.

- Warunki były całkiem przyzwoite – stwierdził Kubacki, który dostał 10,5 pkt rekompensaty za wiatr w plecy. - Skok w kwalifikacjach był bardzo fajny już z progu i leciało się OK. Wydawało mi się, że śmiało to powinno dużo dalej polecieć, ale ze względu na to, że wiaterku nie było, to brakowało tego wsparcia. Myślę jednak, że były to bardzo udane kwalifikacje – powiedział nasz reprezentant przed kamerą Eurosportu.

- Jak najbardziej to jeszcze może być fajny weekend. Myślę, że na podsumowania przyjdzie czas w niedzielę. Pół żartem, pół serio śmialiśmy się, że w zeszłym roku nam na końcówkę siadło, to teraz zmieniamy trochę przygotowania, żeby tym razem starczyło. Tylko nie przewidzieliśmy tego, że nam na początku braknie – dodał z szerokim uśmiechem Kubacki.

Oprócz niego awans do piątkowego konkursu wywalczyli również pozostali Biało-Czerwoni: Kamil Stoch (4. miejsce), Andrzej Stękała (20.), Jakub Wolny (22.) i Piotr Żyła (25.).

Wyniki kwalifikacji do konkursu w Planicy miejsce zawodnik (kraj) odległości punkty 1. Anże Lanisek (Słowenia) 233 m 227,1 2. Timi Zajc (Słowenia) 235,5 226,5 3. Johann Andre Forfang (Norwegia)

225,5 224,3 4. Kamil Stoch (Polska)

228,5 222,5 5. Dawid Kubacki (Polska)

227,5 219,5 6. Peter Prevc (Słowenia) 230,5 218,8 7. Lovro Kos (Słowenia) 235 217,4 8. Yukiya Sato (Japonia) 223,5 216,3 9. Stefan Kraft (Austria) 223 215,9 10. Ziga Jelar (Słowenia) 224 215,1 ... 20. Andrzej Stękała (Polska) 224,5 205,8 22. Jakub Wolny (Polska) 227,5 205,4 25. Piotr Żyła (Polska) 221,5 203,3

Program Pucharu Świata w skokach narciarskich - Planica 2022:

piątek, 25 marca

12.30 - seria próbna

14.00 - konkurs indywidualny - transmisja w Eurosporcie 1, TVN i w player.pl

sobota, 26 marca

9.00 - seria próbna

10.00 - konkurs drużynowy - transmisja w Eurosporcie 1, TVN i w player.pl

niedziela, 27 marca

9.00 - seria próbna

10.00 - konkurs indywidualny - transmisja w Eurosporcie , TVN i w player.pl