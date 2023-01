Norwegowie świętują po wygranej Graneruda. "Polski arcyrywal ponownie rozczarował"

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz skok Stefana Krafta z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed konkursem w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie lotów w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie lotów w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po sobotnim konkursie lotów w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie lotów w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po sobotnim konkursie lotów w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie lotów w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po 1. serii niedzielnego konkursu w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Bad Mitterndorf.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po niedzielnym konkursie w Bad Mitterndorf.

Granerud jest w wybornej formie. W sobotę i niedzielę to on rozdawał karty na słynnej skoczni Kulm.

"To było 20. zwycięstwo indywidualne w Pucharze Świata, kolejny kamień milowy w jego karierze i nic nie wskazuje, że się zatrzyma" - skomentował dziennik "Verdens Gang".

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Graneruda z 1. serii niedzielnego konkursu w Bad Mitterndorf

"Kubacki ponownie rozczarował"

Kubacki najsłabiej w sezonie. "Takie rzeczy mogą się zdarzyć" Dawid Kubacki w... czytaj dalej » "Świat narciarski patrzy na Graneruda z otwartymi ustami, a on zadziwia raz po raz" - ocenił

"Dagbladet".

"Jego polski arcyrywal Dawid Kubacki ponownie rozczarował i był w niedzielę dopiero 17., co oznacza, że teraz nasz skoczek prowadzi w punktacji generalnej PŚ i to już o solidne 112 punktów" - zauważono.



"Aftenposten" dodał, że "wspaniały sezon Graneruda jeszcze trwa, a on coraz bardziej zaskakuje i po prostu lekko leci po nowe triumfy".



Norweskie media spekulują, że Granerud po wygraniu w tym sezonie Turnieju Czterech Skoczni ma wyraźnie apetyt na więcej. Zastanawiają się, czy sezon w jego wykonaniu nie zostanie przypieczętowany kolejnymi zwycięstwami - w mistrzostwach świata w Planicy, turnieju Raw Air i zdobyciem Kryształowej Kuli.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Graneruda z 2. serii niedzielnego konkursu w Bad Mitterndorf

Granerud żartuje

Ukraiński skoczek objawieniem konkursu Ukraiński skoczek... czytaj dalej » Kanał telewizji NRK stwierdził że "Granerud, który przed konkursami w Bad Mitterndorf tłumaczył się, że nie jest dobrym 'lotnikiem', na tej niemieckiej skoczni wyraźnie czuł się jak u siebie, pokazując dzikie wręcz skoki".



"Nie wiem, jak on to robi, ale skacze z tak zimną brutalnością, że aż się boję z nim porozmawiać" - skomentował ekspert stacji, były skoczek Johan Remen Evensen.



Właśnie na antenie NRK Granerud skomentował swoje zwycięstwo w spokojny i żartobliwy sposób.

- Mam już chyba najwięcej indywidualnych zwycięstw i miejsc na podium w PŚ wśród norweskich skoczków, co pokazuje, że raczej jestem dobrze wykwalifikowany - uśmiechał się zawodnik.