Niemcy bez największej gwiazdy i trenera w konkursach lotów narciarskich w Bad Mitterndorf

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Ruce.

Zobacz skok Francisco Moertha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Karla Geigera z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po niedzielnym konkursie w Ruce.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po niedzielnym konkursie w Ruce.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Ruce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Ruce.

Zobacz, co Piotr Żyła powiedział o pracy nad lądowaniem.

Zobacz rozmowę z Naokim Nakamurą, w której Japończyk opowiedział, dlaczego przeprowadził się do Niemiec.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po czwartkowych treningach w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po piątkowym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po piątkowym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedzieli szwajcarscy skoczkowie o rywalizacji w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler przed piątkowymi kwalifikacjami w Engelbergu.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach w Engelbergu.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Manuela Fettnera z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o dyskwalifikacji Pawła Wąska w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po ceremonii wręczenia nagród po niedzielnym konkursie w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler przed rozpoczęciem rywalizacji na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Sebastian Danikiewicz o problemach z wyciągiem na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler przed konkursami w Sapporo.

Rywalizacja na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf wystartuje w piątek. O godzinie 12:45 rozpoczną się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego (godz. 14:15). Kolejna odsłona lotów narciarskich zaplanowana jest na niedzielę. Kwalifikacje ponownie zaczną się o 12:45, a zawody o 14:15. Pięciu Polaków w kadrze na loty w Bad Mitterndorf. Jedna zmiana względem Sapporo Thomas... czytaj dalej »

Zmiany w niemieckiej kadrze

Niemcy w trwającym sezonie nie mają żadnego reprezentanta w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dużym rozczarowaniem jest forma prezentowana przez Geigera, który poprzednią kampanię ukończył tylko za Ryoyu Kobayashim. Obecnie plasuje się na 13. miejscu, a ostatnio spisywał się jeszcze gorzej w Sapporo. W efekcie podjęto decyzję, że zamiast wyjazdu do Bad Mitterndorf pozostanie w ojczyźnie, gdzie popracuje nad odzyskaniem lepszej dyspozycji pod okiem Horngachera. Z Geigerem trenować będzie też 22-letni Raimund, który potrzebuje odpoczynku od pucharowych zmagań.

- Karl Geiger i Philipp Raimund robią sobie przerwę od rywalizacji. Philipp, który brał udział w Turnieju Czterech Skoczni i wyjeździe do Japonii, musi nabrać nowych sił przed dalszą częścią bardzo wyczerpującego programu Pucharu Świata. Na małej skoczni będzie trenował razem z Geigerem, któremu pucharowe zmagania w Sapporo nie poszły zgodnie z planem. Chcemy popracować z Karlem nad jego skokami, aby jak najlepiej przygotować go do domowych zawodów w Willingen - ogłosił Horngacher w oficjalnym komunikacie niemieckiego związku.

W kadrze Niemiec na weekend Pucharu Świata w Bad Mitterndorf znaleźli się: Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Justin Lisso, Pius Paschke oraz Constantin Schmid.

Pod nieobecność Horngachera opiekę nad reprezentacją będą sprawować jego asystenci: Bernhard Metzler, Michal Doleżal, Jens Deimel i Andreas Mitter z kadry B.

W środę poznaliśmy też skład polskiej kadry na nadchodzące konkursy. W Bad Mitterndorf wystartują lider Pucharu Świata Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł oraz Jakub Wolny.

Loty narciarskie Bad Mitterndorf 2023. Program zawodów

piątek, 27 stycznia

11.00 - oficjalny trening

12.45 - kwalifikacje

sobota, 27 stycznia

13.00 - seria próbna

14.15 - pierwsza seria konkursowa

niedziela, 29 stycznia

12.45 - kwalifikacje

14.15 - pierwsza seria konkursowa