Zero satysfakcji, zero przyjemności. "Męczenie się w powietrzu" Stocha

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o dyskwalifikacji Pawła Wąska w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Engelbergu. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze Żyła surowy wobec siebie. "Więcej złości niż zadowolenia" Piotr Żyła okazał... czytaj dalej »

Żaden z Biało-Czerwonych w drugim konkursie na skoczni Kulm nie był w stanie włączyć się do rywalizacji o zwycięstwo. Najlepszy z nich Piotr Żyła uplasował się na szóstym miejscu, ale jego strata do pierwszego Halvora Egnera Graneruda wyniosła aż 40 punktów.

Stoch: cierpiała pozycja najazdowa

Stoch ukończył niedzielne zawody na 19. pozycji (216 i 208 m). Ponownie męczył się na obiekcie do lotów narciarskich, zmagając się z kłopotami natury technicznej.

- Pojawił się problem techniczny, z którym nie umiałem sobie poradzić. Bardzo cierpiała pozycja najazdowa, później wszystko się przez to sypało. Przy takich prędkościach i oporach nie było szans - powiedział reporterowi Eurosportu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Stoch po niedzielnym konkursie lotów w Bad Mitterndorf

- To nie jest mój szczyt marzeń, ani powód do świętowania dla kibiców, ale druga dziesiątka to jest coś, co mogę uznać za akceptowalne - dodał.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Stocha z 2. serii niedzielnego konkursu w Bad Mitterndorf

Rosnąca forma Zniszczoła

Tuż za trzykrotnym mistrzem olimpijskim, na 20. miejscu, niedzielny konkurs ukończył Zniszczoł. W jego przypadku ostatnio widać jednak wyraźną zwyżkę formy. Skąd taka zmiana?

- Musiałbym brzydko powiedzieć. Troszkę wyluzowałem, przyznam szczerze, w czterech literach to miałem - stwierdził w wywiadzie dla naszej stacji. - Może wcześniej za bardzo chciałem coś komuś udowodnić - dodał tajemniczo.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zniszczoł po niedzielnym konkursie w Bad Mitterndorf

Pucharowa rywalizacja w przyszłym tygodniu przeniesie się do Willingen. Transmisje w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze.