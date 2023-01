Kubacki najsłabiej w sezonie. "Takie rzeczy mogą się zdarzyć"

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubacki już w sobotę wyraźnie obniżył loty, plasując się na 15. miejscu po pierwszej serii. Wówczas wyraźnie poprawił się w finale, awansując na 10. lokatę. Tym razem w obu próbach (214,5 i 208,5 m) spisał się poniżej oczekiwań, kończąc daleko za najlepszymi.

Jest czas na poprawę

Po zakończeniu zawodów niedawny lider Pucharu Świata nie załamywał rąk. Halvor Egner Granerud w wyścigu po Kryształową Kulę ma nad nim obecnie 112 punktów przewagi, ale Polak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej rywalizacji.

- Mimo wszystko jestem spokojny. Wiem, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. Gdybym się tym załamał, to co by mi to dało? Jest czas na to, żeby wszystko przeanalizować i wrócić na dobre tory, do dobrego skakania i tyle - podkreślił w niedzielę przed kamerą Eurosportu.

Kubacki po niedzielnym konkursie lotów w Bad Mitterndorf

Ostatnio Kubacki przyznał, że wie, gdzie leży problem, ale wprowadzenie zmian wymaga czasu. Potwierdziło się to w drugim konkursie w Bad Mitterndorf.

- Dziś całkiem fajny był ten kwalifikacyjny skok, ale chyba było trochę za dużo prób poprawiania tego, co dobre. To się rozregulowało, skakanie było w kratkę. Myślę, że nad tym musimy się zastanowić w najbliższych dniach i pracować dalej - stwierdził były mistrz świata z Seefeld.

Lot Kubackiego z 2. serii niedzielnego konkursu w Bad Mitterndorf

Pucharowa rywalizacja w przyszłym tygodniu przeniesie się do Willingen.