Kubacki zadowolony. "To po prostu działa"

Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft, który skoczył 233 metry i uzyskał 207 punktów. Zadowolony może być też Kubacki. Lider Pucharu Świata osiągnął 228 metrów, co dało mu notę 198,7 pkt i czwartą lokatę. Wcześniej większość zawodników oddało po dwa skoki treningowe.

Kubacki po kwalifikacjach

- Dla mnie to już chleb powszedni. Za pierwszym razem, jak przyjeżdżałem na mamuta, to się kotłowało w głowie. A teraz dzień jak co dzień - zaczął Kubacki wywiad dla Eurosportu.

- Finalnie jest całkiem ok. Były pewne przygody po drodze. Myślę, że dwa na trzy skoki całkiem dobrze. Ten drugi treningowy sami widzieliście, jaki był. Może bardzo nie był zepsuty, ale trochę za mocno przyciąłem i ściana buli się zaczęła zbliżać - analizował.

Dziennikarz Eurosportu Kacper Merk spytał zawodnika, jak ważna dla jego lotów była praca wykonana w lipcu i w sierpniu w Sztokholmie?

- Myślę, że to widać w moich skokach i lotach - stwierdził Kubacki. - To po prostu działa. Na pewno jest dużo więcej spokoju w locie. Jest prędkość i to chce lecieć. Nie ma już takiej walki, która zdarzała mi się w poprzednich latach i kiedy już się dolatywało na dół, to zaczynało mnie rozbierać. Teraz też są jeszcze jakieś niedociągnięcia. W kwalifikacjach za szybko wypuściłem podwozie i ta prędkość, która była, zaczęła mną troszeczkę ruszać - tłumaczył skoczek.

Szalone rzeczy

Żyła poza zasięgiem. Odleciał na treningu Doskonałe wieści... czytaj dalej » Możliwość skoku na mamucich obiektach laików mogłaby przyprawić o ból głowy. A jaką najbardziej szaloną rzecz w życiu zrobił Kubacki?

- Wybitnie szalonych rzeczy to ja nigdy nie robiłem. Chociaż udało mi się kiedyś z drugiego piętra przez okno wypaść. Miałem propozycje, aby skoczyć ze spadochronem, ale się nie odważyłem. Bungee też nigdy nie próbowałem - zdradził Kubacki.

Loty narciarskie Bad Mitterndorf 2023. Program zawodów

sobota, 27 stycznia

13.00 - seria próbna

14.15 - pierwsza seria konkursowa



niedziela, 29 stycznia

12.45 - kwalifikacje

14.15 - pierwsza seria konkursowa

Transmisje w TVN, Eurosporcie oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.