Kubacki na podium listy płac. Zdecydowany lider

Norwegowie świętują po wygranej Graneruda. "Polski arcyrywal ponownie rozczarował" Halvor Egner... czytaj dalej » Granerud zarobił w sumie 276 350 franków szwajcarskich (ok. 1,3 mln zł). Kubacki - 169 144 CHF (795 tys. zł).

Norweg, który wcześniej triumfował w Turnieju Czterech Skoczni, za co otrzymał 100 tys. CHF, powiększył nad Polakiem przewagę po dwóch weekendowych konkursach na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf, w których zwyciężył.

Niedzielna wygrana była jego 20. w zawodach PŚ, co oznacza, że zrównał się po tym względem z Austriakiem Andreasem Goldbergerem (wspólnie zajmują 15. miejsce w klasyfikacji wszech czasów).



Kubacki w Bad Mitterndorf był daleko - na 10. miejscu w sobotę i 17. w niedzielę - przez co stracił prowadzenie także w klasyfikacji generalnej PŚ i ma już o 112 pkt mniej od Graneruda.



Piąty w zestawieniu oficjalnych płac jest Piotr Żyła - 86 550 CHF (ponad 400 tys. zł), a dziesiąty Kamil Stoch - 48 150 CHF (ok. 226 tys. zł). O ponad 10 pozycji, do pierwszej czterdziestki, awansował 28-letni Aleksander Zniszczoł, który na mamucie był dwa razy w pierwszej dwudziestce.

Pieniądze w skokach. Ile i za co

Międzynarodowa Federacja Narciarska za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 12 tys. franków, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3 tys. Wypłatę otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. miejsce jest to kwota 100 CHF (niespełna 475 zł). Triumf w turnieju TCS dopiero od niedawna honorowany jest tak wysoką nagrodą pieniężną, wcześniej nie przekraczała ona 20 tys. CHF.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.





Lista płac PŚ w skokach narciarskich po 20 z 40 konkursów (kwoty we frankach szwajcarskich i złotych):



1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 276 350 CHF (1 298 800 zł)

2. Dawid Kubacki (Polska) 169 150 (795 000)

3. Stefan Kraft (Austria) 134 950 (634 300)

4. Anze Lanisek (Słowenia) 123 500 (580 500)

5. Piotr Żyła (Polska) 86 550 (406 800)

...

10. Kamil Stoch (Polska) 48 150 (226 300)

25. Paweł Wąsek (Polska) 16 450 (77 300)

39. Aleksander Zniszczoł (Polska) 4900 (23 000)

51. Jan Habdas (Polska) 1000 (4 700)

56. Tomasz Pilch (Polska) 750 (3 500)

61. Stefan Hula (Polska) 400 (1 900)

