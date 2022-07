Żyła najlepszy w kwalifikacjach. Liczne grono Polaków w pierwszym konkursie LGP

Konkursy LGP w skokach narciarskich Wisła 2022 w Eurosporcie 2 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Debiutujący trener polskiej kadry skoczków Thomas Thurnbichler w Wiśle ma okazję ocenić dyspozycję dwunastu Biało-Czerwonych. W kadrze znaleźli się: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jan Habdas, Maciej Kot, Tomasz Pilch, Kacper Juroszek i Jarosław Krzak.

Nasi reprezentanci dominowali już w obu seriach treningowych, które rozegrano przed kwalifikacjami. W pierwszej z nich tylko Andreas Wellinger zdołał wyprzedzić najlepszych Polaków. Czołową trójkę uzupełnili Stoch i Kubacki. W drugim treningu najwyższą notę uzyskali Żyła i Kubacki, a Biało-Czerwoni zajęli pięć czołowych miejsc. Polscy skoczkowie w ścisłej czołówce treningu w Wiśle. Obiecujący początek Letniego Grand Prix Skoki narciarskie... czytaj dalej »

Szybkie rozstrzygnięcie kwalifikacji

Na liście startowej piątkowych kwalifikacji znalazło się łącznie 52 skoczków z 13 krajów, ale poza Polakami i Niemcami inne czołowe nacje nie przysłały do Wisły swoich liderów. Jedynym uczestnikiem z pierwszej dziesiątki ostatniego Pucharu Świata jest Karl Geiger.

Przy tak skromnej stawce znalezienie się w pięćdziesiątce i awansowanie do sobotniego konkursu nie było wielkim wyzwaniem. Właściwie już po kilku minutach stało się jasne, że do zakwalifikowania się wystarczy uniknąć dyskwalifikacji. Nie udało się to niestety Krzakowi, który jako pierwszy nie przeszedł pomyślnie kontroli kombinezonu i nie został dopuszczony do startu. Chwilę później los Polaka podzielił Kazach Sabirżan Muminow.

Stawkę z tego samego powodu uszczuplili jeszcze kolejny z reprezentantów Kazachstanu Danił Wasiljew oraz Norweg Joacim Oedegaard Bjoereng. Oznacza to, że w sobotnim konkursie nie zobaczymy pełnej grupy 50 skoczków.

Źródło: PAP Żyła jest w dobrej formie

Polacy na czele

Pozostałym uczestnikom kwalifikacji udało się przebrnąć restrykcyjną kontrolę sprzętu, ale nie mieli okazji poskakać zbyt daleko, jak na możliwości tego obiektu. Jury zdecydowało, że cała rywalizacja zostanie przeprowadzona z 12. belki startowej i odległości nie były zbyt imponujące.

Triumfował Żyła, który uzyskał 124,5 metra. Z drugą notą awans wywalczył Kubacki (121 m), trzeci był Zniszczoł (121,5 m), a czwarty Stoch (120 m). Łącznie w najlepszej dziesiątce uplasowało się aż siedmiu naszych reprezentantów. Kot zajął szóstą lokatę (120 m), Wąsek ósmą (118,5 m), a dziewiątą Wolny (118 m). Polaków w tym gronie zdołali rozdzielić tylko Lackner oraz Geiger.



LGP mężczyzn w skokach narciarskich Wisła 2022. Terminarz:

sobota, 23.07.2022

14.00 - Seria próbna

15.00 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 24.07.2022

11.00 – Kwalifikacje

13.00 - Pierwsza seria konkursowa