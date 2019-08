Rekord Japończyka, ale zwycięstwo Stocha. Dwóch Polaków na podium

ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

Po drugim miejscu Polaków w sobotnim konkursie drużynowym apetyty miało prawo być rozbudzone.



Czterech z siedmiu skaczących w niedzielę Polaków było w grze o zwycięstwo. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny w pierwszej serii przekroczyli granicę 130 metrów i mieli doskonałą pozycję wyjściową do ataku. Zajmowali cztery z pięć czołowych miejsc na półmetku.

Rekord skoczni Japończyka

Prowadził Japończyk Yukiya Sato, który huknął 145 m i o 100 centymetrów poprawił letni rekord Wielkiej Krokwi, który zaledwie przez jeden dzień należał do Słoweńca Tilena Bartola. Ale Wolny, najlepszy z Polaków, tracił do niego 2,7 pkt. W skokach to niewiele, do odrobienia.

Oglądaj Wideo: Eurosport Yukiya Sato pobił letni rekord Wielkiej Krokwi!

Trzeci był Stoch, któremu odległość 137,5 m na długo dała prowadzenie.

Oglądaj Wideo: Eurosport Znakomity skok Kamila Stocha w pierwszej serii w Zakopanem

Za nim byli Żyła i Kubacki. Różnice między skoczkami czołowej piątki były nieznaczne. Takiemu Kubackiemu do lidera brakowało 6,2 pkt.



Zwycięstwo i całe polskie podium było w zasięgu. Druga seria zapowiadała się pasjonująco.

Żelazne nerwy Stocha

Kubacki, pierwszy ze skaczących orłów, nie zawiódł. 134,5 m równało się pozycji lidera, ale tylko na chwilę.

Żyła i Wolny nie polecieli najdalej (131 i 125 m) i stracili szansę na podium. Moc za to pokazał Stoch - po skoku na 132,5 m prowadził i czekał na odpowiedź Japończyka.

Sato nie podołał presji. 131 m nie wystarczyło do zwycięstwa. Więcej - nie dało mu drugiego miejsca. Był trzeci, za Kubackim.

Z wygranej cieszył się Stoch. Nad kolegą z kadry miał 0,7 pkt przewagi. Niedzielę także inni Polacy mogą uznać za udaną. W czołowej ósemce znalazło się czterech - Żyła skończył na szóstym, a Wolny - na ósmym miejscu.