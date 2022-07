Dawid Kubacki odleciał w finale. Duży awans dał zwycięstwo

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu, na temat ulewnego deszczu przed 1. serią sobotniego konkursu LGP w Wiśle. Letnie Grand Prix w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Oto co miał do powiedzenia reprezentant Polski po sobotnich zmaganiach.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po drugiej serii konkursu LGP w Wiśle.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po drugiej serii konkursu LGP w Wiśle.

Konkursy LGP w skokach narciarskich Wisła 2022

Rozpoczęcie rywalizacji o pierwsze punkty w tegorocznym LGP opóźniły mocne opady deszczu i nasilający się wiatr. Na szczęście intensywna ulewa nie potrwała zbyt długo. Skończyło się tylko na 10 minutach poślizgu.

Tylko 47 skoczków z dwunastu krajów przystąpiło do sobotniego konkursu.Na liście startowej piątkowych kwalifikacji było ich 52, ale kontroli sprzętu nie przeszli wówczas pomyślnie Jarosław Krzak, Norweg Joacim Oedegaard Bjoereng oraz Kazachowie Sabirżan Muminow i Danił Wasiljew. Z kolei w sobotę na belce nie pojawił się jeszcze Austriak Clemens Aigner. Bogataj najlepsza w Wiśle. Najlepsza z Polek pod koniec drugiej dziesiątki Słowenka Ursa... czytaj dalej »

Dziesięciu Polaków przeszło 1. serię

Wobec takich okoliczności z pierwszej serii konkursowej odpadało zaledwie 17 zawodników. Problemów z wywalczeniem awansu z jednym wyjątkiem nie mieli Biało-Czerwoni, którzy startują w Wiśle w zdecydowanie najmocniejszej obsadzie w całej stawce i to nie tylko pod względem liczby uczestników. Większość pozostałych reprezentacji nie przysłała swoich liderów. Najgroźniejszymi rywalami naszych skoczków byli teoretycznie Niemiec Karl Geiger i oraz prezentujący niezłą formę Austriak Thomas Lackner.

W czołowej trzydziestce po inauguracyjnej serii z Polaków zabrakło tylko Andrzeja Stękały. 117,5 metra z 17. belki sprawiło, że zakończył rywalizację na 32. miejscu. Na prowadzeniu po pierwszej części zawodów był Jakub Wolny (129,5 m; 17. belka).

W najlepszej trójce uplasowali się również Kamil Stoch (124 m; 16. belka) i zwycięzca kwalifikacji Piotr Żyła (126 m; 16. belka). Tuż za nimi znalazł się kolejny z reprezentantów Polski Paweł Wąsek (128 m; 17. belka).

Dopiero za tą grupą w zestawieniu pojawili się przedstawiciele innych krajów - piąty Lackner (128,5 m; 17. belka) i szósty Geiger (123,5 m; 16. belka). Na kolejnych lokatach byli już kolejni Biało-Czerwoni Maciej Kot (115 m; 16. belka) oraz Dawid Kubacki (123,5 m; 17. belka). Awans do drugiej serii z naszej kadry wywalczyli jeszcze Aleksander Zniszczoł (11. miejsce), Jan Habdas (13.), Kacper Juroszek (16.) i Tomasz Pilch (21.).

Petarda Kubackiego w finale

Największą ozdobą finałowej serii była zdecydowanie próba ósmego na półmetku sobotniej rywalizacji Kubackiego. Jeden z liderów polskiej kadry uzyskał aż 134,5 metra z 15. belki, co na tle innych wyników musiało zrobić wrażenie. Oczywiście objął wyraźne prowadzenie i nie oddał go już do końca.

Pozostali skoczkowie z czołówki nie mieli szczęścia do warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły im na tak dalekie skoki. Ostatecznie podium pierwszych zawodów cyklu LGP 2022 uzupełnili Stoch (120 m) i Geiger (126 m). Obaj ruszali z obniżonej belki. Łącznie w najlepszej dziesiątce znalazło się aż siedmiu Biało-Czerwonych.

Źródło: Eurosport Wyniki 2. serii sobotniego konkursu LGP w Wiśle. Miejsca 1-10

LGP w skokach narciarskich Wisła 2022. Program zawodów:

niedziela, 24.07.2022

11.00 - Prolog mężczyzn

13.00 - Pierwsza seria konkursowa mężczyzn

16.30 - Prolog kobiet

17.30 - Pierwsza seria konkursowa kobiet