Letnie Grand Prix w skokach narciarskich Wisła 2022. Kwalifikacje [RELACJA]

118,5 m Niemca, a to oznacza, że kwalifikacje wygrał Żyła przed Kubackim, Zniszczołem i Stochem!

I również on doleciał do czołówki. 120 m pozwala mu wskoczyć na trzecie miejsce.

Andrzej Stękała nie może być zadowolony ze swojego skoku. Uzyskał 111,5 m. Jutro będzie miał, co poprawiać.

18:41

Świetny skok Zniszczoła! 121,5 m i to on zmienia Kota na prowadzeniu. Czołowa trójka kwalifikacji w tym momencie to: Zniszczoł, Kot, Pilch.