Kulisy zwycięstwa w Klingenthal. Kubacki nawet nie wiedział, że został mistrzem

Po wcześniejszych, bardzo dobrych startach i zwycięstwach w Wiśle oraz Hinzenbach nowotarżanin był już krok od końcowej wiktorii. Na ostatniej prostej mógł mu ją zabrać Manuel Fettner, tracący do niego przed niedzielą 70 punktów w "generalce".

Ostatecznie Fettner nie nawiązał z Kubackim walki, gdyż formalnie odpadł w przedbiegach. Po słabej, otwierającej próbie zajął 37. miejsce w stawce i nie awansował do drugiej serii. Kubacki nie musiał więc już robić nic, aby zwyciężyć w letniej serii.

Jak sam wyznał, o niepowodzeniu rywala nie miał pojęcia w momencie oddawania swojego skoku . - Nie, nie wiedziałem o tym. Dowiedziałem się dopiero w budzie - przyznał, zapytany na gorąco po konkursie przez Kacpra Merka z Eurosportu.

Wcześniej zawodnik opowiedział też krótko o innych, niecodziennych kulisach konkursu w Niemczech.

- W pierwszej serii skok był OK. Warunki na tyle przyzwoite, aby odlecieć i nawiązać walkę z czołówką. W drugiej serii też trochę było minimalnych błędów, ale na swoją obronę mogę powiedzieć, że ciężko się skacze bez zapięć - żartował, wskazując na narty. Jak wytłumaczył, miały one od razu po zawodach być przygotowane i wysłane do obróbki przed sezonem zimowym.

