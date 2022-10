Kubacki w czołówce, ale widzi rezerwy. "Kwalifikacyjny skok był spóźniony"

Oto co miał do powiedzenia trzeci w kwalifikacjach Kubacki.

Konkursy LGP w skokach narciarskich w Eurosporcie oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Na Vogtland Arenie (HS140) odbędą się ostatnie zawody tegorocznego cyklu. W sobotę zaplanowano rywalizację mikstów, w której zabraknie polskiej drużyny, a dzień później konkurs indywidualny.

Dawid Kubacki: kwalifikacyjny skok był spóźniony

Kubacki potwierdził wysoką formę. Komplet Polaków w ostatnim konkursie LGP Słoweniec Anże... czytaj dalej » W piątkowych kwalifikacjach najlepszy był Anze Lanisek, który osiągnął 137 m (141,3 pkt). Drugie miejsce zajął autor najdłuższego skoku Giovanni Bresadola - 138 m (140,7 pkt), a trzecie Kubacki - 136 m (139 pkt).

Ten ostatni, lider klasyfikacji generalnej LGP, potwierdza wysoką formę. W poprzednim konkursie w Hinzenbach triumfował, odnosząc 13. zwycięstwo w cyklu i wyrównując rekord Adama Małysza oraz Austriaka Gregora Schlierenzauera.

- Pierwszy skok treningowy (129,5 m) był chyba bardziej na pobudkę, bo wyszedłem bardzo późno z progu, mimo że rano mieliśmy trening. W teorii powinienem być więc obudzony. Drugi (143 m) był już całkiem dobry. W tym kwalifikacyjnym było tak pomiędzy, bo jeszcze było trochę za późno na progu, ale mimo wszystko dało się przyzwoicie odlecieć - skomentował Kubacki przed kamerą Eurosportu.

Lider LGP został zapytany o to, czy formę z Klingenthal można porównać do tej z Hinzenbach. - To dwie różne skocznie. W Hinzenbach jak "siadło" fajnie nogą w próg, to nawet drobne błędy nie przeszkadzały tak bardzo, bo to był mniejszy obiekt. Myślę, że w Klingenthal też można byłoby odlecieć, bo jak jest dobra energia, lepiej rotuje i jest więcej prędkości w powietrzu później. Mimo że kwalifikacyjny skok był spóźniony, to dało się tutaj więcej popracować w powietrzu. Na małej skoczni byłoby to trudniejsze do wykonania - stwierdził Kubacki.

- Po numerze (na plastronie - red.) mam świadomość, gdzie jestem. Mamy kolejny start, w trakcie zawodów ważne jest, co robię tu i teraz, a nie statystyki i tabele. Mam świadomość, jak to teraz wygląda. Nie ukrywam, że cieszy mnie to, bo pokazuje, że wykonana do tej pory praca daje efekt - podsumował.

Sześciu Polaków w konkursie

Kwalifikacje przebrnęło jeszcze pięciu Polaków: 6. był Kacper Juroszek (137 m/135,8 pkt), 11. Paweł Wąsek (132 m/133 pkt), 16. Piotr Żyła (131 m/128,9 pkt), 21. Stefan Hula (131 m/124,8 pkt) i 26. Klemens Murańka (127 m/121,1 pkt).

Pierwotnie w Klingenthal mieli startować Kamil Stoch i Jakub Wolny, ale z powodu przeziębienia zostali wycofani. Do składu dołączył Hula.

W klasyfikacji generalnej LGP Kubacki prowadzi z dorobkiem 280 pkt. Drugie miejsce zajmuje Manuel Fettner z Austrii - 210, trzecie Stoch - 182, a czwarte Wąsek - 174. Kubackiemu zwycięstwo w cyklu zapewni przynajmniej ósma lokata w niedzielnym konkursie, który rozpocznie się o godzinie 16.05. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Plan transmisji LGP 2022 w Klingenthal:

sobota, 1 października

16.05 - konkurs drużyn mieszanych (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)

niedziela, 2 października

12.30 - konkurs kobiet (Eurosport Extra w Playerze)

16.05 - konkurs mężczyzn (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)