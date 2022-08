Kot w Courchevel będzie skakał w koszulce lidera. "Niech inni się boją"

Maciej Kot wierzy w dobry występ we Francji

Od tygodnia wiadomo, że w niedzielnych zawodach we Francji polska kadra wystąpi bez zawodników z kadry A, w tym prowadzących ex aequo w klasyfikacji generalnej cyklu Kubackiego i Stocha, którzy we wtorek rozpoczęli kilkudniowe zgrupowanie w niemieckim Oberhofie.

Na imprezę w Courchevel trener Thomas Thurnbichler powołał: Kota, Stefana Hulę, Klemensa Murańkę, Jarosława Krzaka oraz Adama Niżnika.

- To są zawody szczególne, odbywają się raz do roku. W zimie nie ma Pucharu Świata we Francji, a szkoda. Widać, jak wielką radość ludziom sprawia tu organizacja zawodów. Można powiedzieć, że są podnieceni tymi zawodami - każdy daleki skok wywołuje aplauz kibiców, wręcz zdziwienie, lubię tę atmosferę pikniku - wyjawił Kot w rozmowie z serwisem skijumping.pl.

Kot: to jest coś, co daje mi wiarę

31-latek doskonale zna smak zwycięstwa na tym obiekcie. Nie miał sobie równych w lipcu 2016 roku podczas inauguracyjnych zawodów Letniego Grand Prix.

- Z każdego dobrego skoku, z każdej wygranej trzeba coś wziąć dobrego. Przyjeżdżając tutaj i wiedząc, że potrafię na tej skoczni skakać, już samo to dodaje sporo pewności siebie. Tak samo jak ostatnie dobre skoki na treningu w Szczyrku. To jest coś, co mi daje wiarę, że jestem w stanie powalczyć o wysokie miejsce - stwierdził.

- Z każdego dobrego skoku, z każdej wygranej trzeba coś wziąć dobrego. Przyjeżdżając tutaj i wiedząc, że potrafię na tej skoczni skakać, już samo to dodaje sporo pewności siebie. Tak samo jak ostatnie dobre skoki na treningu w Szczyrku. To jest coś, co mi daje wiarę, że jestem w stanie powalczyć o wysokie miejsce - stwierdził.

Jego zdaniem obiekt w kompleksie Tremplin Le Praz pod wieloma względami jest nietypowy. - Najprościej mówiąc próg pochylony jest w dół, czyli bardziej jest zjazdowy, co już sprawia większą trudność niektórym zawodnikom. Po wyjściu z progu wydaje nam się, że buli nie przelecimy, bo jest dosyć długa. Ale jeśli jest dobry skok, jesteśmy w stanie potem się utrzymać nad tym zeskokiem i na dole fajnie odlecieć. Wrażenie z lotu jest bardzo pozytywne, tak jakbyśmy się potem znowu oddalali od tego zeskoku - opowiadał.

- Kiedy nie ma dobrych warunków, to można z tą bulą się boleśnie spotkać i skończyć skok na np. 105, 110 metrze - podkreślił.

"Fajnie skakać w żółtym plastronie"

Po dwóch konkursach w Wiśle Kot zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji cyklu. Mimo to we Francji, ze względu na liczne absencje, będzie zamykał listę startową.

- Fajnie skakać w żółtym plastronie. Należy się on liderowi i wedle przepisów nie powinienem go dostać, natomiast nie odmówiłbym. Już kiedyś skakałem jako lider, dobrze dawałem sobie z tym radę, mam doświadczenie z przeszłości i chcę się cieszyć z tego, że dzięki dobrym skokom w Wiśle będę startował jako ostatni - zaznaczył.

- Wiadomo, że nie przyjechali tutaj najlepsi, natomiast czemu nie wziąć z tego czegoś dobrego, czegoś, co pomoże mi znowu poczuć się lepiej, pewniejszym siebie i trochę swobodniejszym, bo to jest coś, nad czym cały czas pracuję. Myślę, że to też może mi pomóc skakać na wysokim poziomie i niech inni się boją - podsumował.

Program zawodów mężczyzn w Courchevel 2022:

niedziela, 7 sierpnia:

9:00 - oficjalny trening

11:00 - kwalifikacje

16:50 - seria próbna

18:00 - pierwsza seria konkursowa