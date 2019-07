Konkurs mikstów nie wyszedł Biało-Czerwonym. Ostatnie miejsce w Niemczech

Oto, co do powiedzenia miał Kamil Stoch, który zajął 19. miejsce w konkursie LGP w Wiśle.

Kot liderem kadry. Siedmiu Polaków z awansem do konkursu Letniego Grand Prix Słoweniec Ziga... czytaj dalej » Biało-Czerwoni skakali w składzie: Joanna Szwab, Stefan Hula, Kinga Rajda, Andrzej Stękała i zakończyli rywalizację po pierwszej serii. Szwab skoczyła 67,5 m, a Rajda 79 m. Wśród panów Hula uzyskał 98,5 m, a Stękała 96 m.

Inny skład

Wieczorem odbędzie się konkurs indywidualny. W piątkowych kwalifikacjach najlepszy był Słoweniec Ziga Jelar. Polacy w komplecie awansowali do zawodów. Najlepszy z nich Maciej Kot był ósmy. Inni podopieczni Michala Dolezala zakwalifikowani do konkursu to: Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, Stefan Hula, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek i Tomasz Pilch.

To drugie indywidualne zawody cyklu. W pierwszych w Wiśle triumfował Słoweniec Timi Zajc przed Dawidem Kubackim. Obaj nie startują w Hinterzarten.

Tegoroczne Letnie Grand Prix potrwa do 5 października. Zakończy go konkurs w Klingenthal (Niemcy).

Wyniki konkursu drużyn mieszanych:

1. Niemcy 947,8 pkt (Juliane Seyfarth, Karl Geiger, Agnes Reisch, Richard Freitag

2. Japonia 932,3

3. Słowenia 927,7

4. Austria 908,0

5. Norwegia 888,5

6. Rosja 872,8

...

10. Polska 325,1 (Joanna Szwab, Stefan Hula, Kinga Rajda, Andrzej Stękała)