Kubacki przywrócił nadzieję. Polacy ciągle w grze o zwycięstwo w Zakopanem

Japonia prowadzi po pierwszej serii. Polacy wskakują na piąte miejsce, a strata stopniała do 28,2 pkt. Do drugich Słoweńców tracimy tylko niespełna sześć oczek.

129 m Zajca i zbliżamy się także do Słoweńców.

Kubacki ma najwyższą indywidualną notę ex aequo z Geigerem.

15:35

Słaby skok Petera Prevca (122,5 m) i Słoweńcy tracą prowadzenie na rzecz Japończyków. My wciąż na siódmym miejscu. Strata do Azjatów to 40,2 pkt.