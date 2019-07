Stoch, Kubacki i jeden debiutant. Pierwsze powołania Doleżala na konkursy w Wiśle

11. miejsce w Nagano to najlepszy wynik na igrzyskach olimpijskich obecnego trenera polskich skoczków Michala Dolezala. Zobaczcie skok Czecha sprzed 21 lat.

- Michal Dolezal odbył rozmowę z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, ale jeszcze nie ma decyzji, jak długo będzie pracował z kadrą. Na pewno będzie rozliczany na podstawie tych samych zasad co Horngacher - powiedział Adam Małysz.

Małysz: Doleżal to zrównoważona osobowość

- Wiedzieliśmy wcześniej, że Michal Dolezal dostał ofertę, aby podążyć za Stefanem Horngacherem. On jednak powiedział, że zostaje w Polsce, bo tutaj czuje się bardzo dobrze. Tu może się rozwijać - powiedział Adam Małysz.

- Wiedziałem, że będę kontynuował pracę z reprezentacją Polski. To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ale z tym zespołem, który mamy, to nie boję się pracy. Na pewno spróbujemy odmłodzić kadrę – powiedział nowy trener kadry Polski Michal Dolezal.

Konkursami na obiekcie im. Adama Małysza w roli trenera Biało-Czerwonych oficjalnie zadebiutuje Czech Michal Dolezal, który po ostatnim sezonie zimowym zastąpił Austriaka Stefana Horngachera.



Austriacki skoczek stawia pierwsze kroki. Trzy lata po koszmarnym upadku Wielki dzień w... czytaj dalej » W kwalifikacjach do konkursu indywidualnego wystąpią: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Stefan Hula, Jakub Wolny z kadry A oraz z jej bezpośredniego zaplecza Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała, Tomasz Pilch, Klemens Murańka oraz Kacper Juroszek, który zadebiutuje w zawodach tej rangi.

Stres trenera Dolezala

- Na pewno przed zawodami pojawi się stres. Jednak do konkursów FIS Grand Prix podchodzę z takim samym zaangażowaniem i nastawieniem jak do każdych innych. Nie wyznaczam sobie żadnych celów. Chcę zebrać doświadczenie i zmierzyć się z najlepszymi skoczkami na świecie - przyznał Juroszek, cytowany na stronie internetowej Polskiego Związku Narciarskiego.



- Zdecydowanie skocznia w Wiśle nie jest moją ulubioną. Jest trudnym i wymagającym obiektem, ale może zaprzyjaźnimy się jeszcze do inauguracji - dodał.

Źródło: Newspix Kamil Stoch i spółka szykują się do letniego sezonu

Dolezal przyznał, że czuje stres przed pierwszymi zawodami w nowej roli.



- Wszyscy czekają, jak zaprezentuje się nasz zespół po zmianach w sztabie szkoleniowym. Ten stres będzie nam towarzyszył podczas konkursów w Wiśle i to jest nieuniknione - wspomniał czeski trener.



Mistrz olimpijski zerwał więzadła. Horngacher ma problem Poważne... czytaj dalej » Jak zaznaczył, sezon letni jest okresem przygotowawczym do zimy i wszyscy w kadrze wierzą, że wykonana praca przełoży się na dobre wyniki.



- Konkursy w Polsce są dla nas bardzo ważne i chcemy zaprezentować się jak najlepiej przed naszymi kibicami. Celem na zawody w Wiśle jest utrzymanie poziomu z treningów oraz dalsza realizacja naszego planu szkoleniowego - zaznaczył Dolezal.

Dwa konkursy

Jego podopieczni z kadry A od poniedziałku do środy ćwiczyli na skoczni w Wiśle-Malince. Od czwartku będą się z nią przez trzy dni zapoznawać członkowie kadry B, prowadzonej przez trenera Macieja Maciusiaka.



W piątek 19 lipca w Wiśle odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, a w sobotę 20 lipca zaplanowano zawody drużynowe.

Transmisje w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player.