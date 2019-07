Jedno zaskoczenie. Doleżal podał skład na drużynówkę

209 metrów podczas kwalifikacji w Planicy to dobry wynik Jakuba Wolnego. Zobaczcie skok Polaka z czwartku.

Małysz: Horngachera pytam o to każdego dnia

224 metry dało Kamilowi Stochowi szóste miejsce w kwalifikacjach do piątkowego konkursu indywidualnego w Planicy.

W bardzo dobrym nastroju był Kamil Stoch po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Zobaczcie, co powiedział przed kamerami Eurosportu nasz skoczek, po tym jak zajął szóste miejsce.

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To był Kamil Stoch, którego chcemy oglądać. W piątek najlepszy polski skoczek zawiódł, ale już w sobotę skakał równo i dobrze, na swoim normalnym poziomie. Oto jego druga próba podczas konkursu drużynowego na odległość 221 metrów.

Piotr Żyła przypieczętował wygraną Polaków w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. „Wewiór” poleciał na odległość 242,5 metra, podparł skok, ale mimo słabszych not jego próba wystarczyła do zwycięstwa.

Polscy skoczkowie wygrali sobotni konkursy drużynowy w Planicy, więc zgodnie z tradycją z głośników poleciał nasz hymn. To zawsze piękny i wzruszający moment. Posłuchajcie.

Kilka słów od rozluźnionego Piotra Żyły po konkursie drużynowym w Planicy. Znakomite skoki „Wewióra” przyczyniły się do sobotniej wygranej Polaków.

Co za lot Piotra Żyły! W 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy Polak wylądował na 248. m i tym samym poprawił swój rekord życiowy. To dało mu 3. miejsce przed drugą serią.

Ryoyu Kobayashi zdominował rywalizację w Planicy już po pierwszej serii niedzielnego konkursu. Japończyk wylądował na 252. m i tym samym ustanowił nowy rekord Letalnicy. Wcześniej należał on do Kamila Stocha (251,5 m).

W drugiej serii niedzielnego konkursu w Planicy Piotr Żyła oddał skok na odległość 222 metrów. To nie wystarczyło na utrzymanie miejsca na podium z pierwszej serii. Polak ostatecznie zajął 4. miejsce.

To była tylko formalność. Ryoyu Kobayashi w drugiej serii niedzielnego konkursu w Planicy wylądował na 230,5. m i tym samym przypieczętował zwycięstwo w ostatniej rywalizacji w tym sezonie.

- Podjąłem decyzję. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu z reprezentacją Polski. To nie był głos serca, tylko rozumu. To były wspaniałe trzy lata i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc oraz współpracę - powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie sezonu 2018/2019, w którym Polska wygrała rywalizację w Pucharze Narodów.

- Wiedziałem, że będę kontynuował pracę z reprezentacją Polski. To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ale z tym zespołem, który mamy, to nie boję się pracy. Na pewno spróbujemy odmłodzić kadrę – powiedział nowy trener kadry Polski Michal Dolezal.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po ostatnim konkursie w sezonie 2018/2019. Polak zakończył sezon na 3. miejscu w Pucharze Świata.

- To był dla mnie bardzo fajny sezon. Nie wszystko się udało, ale było wiele dobrych momentów. Teraz już zaczyna się praca, żeby za rok wypaść jeszcze lepiej. Nie ma czasu na urlopy - powiedział Dawid Kubacki, który sezon 2018/2019 zakończył na 5. miejscu w Pucharze Świata.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po niedzielnym konkursie w Planicy, który zakończył rywalizację w Pucharze Świata w sezonie 2018/2019.

- Nie ukrywamy, że prowadziliśmy rozmowy z kilkoma trenerami. Najpoważniejszym kandydatem był Ronny Hornschuh, ale on wolał zostać z reprezentacją Szwajcarii - powiedział Adam Małysz.

- Wiedzieliśmy wcześniej, że Michal Dolezal dostał ofertę, aby podążyć za Stefanem Horngacherem. On jednak powiedział, że zostaje w Polsce, bo tutaj czuje się bardzo dobrze. Tu może się rozwijać - powiedział Adam Małysz.

Małysz: Doleżal to zrównoważona osobowość

- Michal Dolezal odbył rozmowę z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, ale jeszcze nie ma decyzji, jak długo będzie pracował z kadrą. Na pewno będzie rozliczany na podstawie tych samych zasad co Horngacher - powiedział Adam Małysz.

Polacy niemal w komplecie w pierwszym konkursie Letniej Grand Prix Słoweniec Timi... czytaj dalej » W ekipie Biało-Czerwonych wystąpią Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Szczególnie interesujący jest wybór tego ostatniego, bo choć 25-latek świetnie wypadł w piątkowych kwalifikacjach (szóste miejsce), to wyżej od niego sklasyfikowany został Jakub Wolny (czwarta pozycja).

Zniszczoł skakał równiej

- Dla mnie już wcześniej pewny był start najmocniejszej naszej trójki - Stocha, Kubackiego i Żyły. Na treningach widać, na co ich stać. Ostatnią decyzją było to, czy w zawodach drużynowych wystartuje Olek czy Jakub. Ten pierwszy skakał dziś równiej i dlatego on wystąpi - powiedział dziennikarzom czeski szkoleniowiec.



W sobotę na obiekcie im. Adama Małysza zostanie rozegrany konkurs drużynowy Letniej GP. Pierwsza seria ma się rozpocząć o godz. 20.15. Dzień później odbędzie się konkurs indywidualny.

Program LGP w Wiśle:

sobota, 20 lipca

19.15 - seria próbna

20.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 21 lipca

16.30 - seria próbna

17.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Transmisje z konkursów w Wiśle na antenach Eurosportu oraz w usłudze Eurosport Player.