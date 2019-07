Kubacki: w tej chwili skaczę na 77,5 procent

Oto, co do powiedzenia miał Kamil Stoch, który zajął 19. miejsce w konkursie LGP w Wiśle.

Oto, co do powiedzenia miał Kamil Stoch, który zajął 19. miejsce w konkursie LGP w Wiśle.

Zajc najlepszy w Wiśle, szturm Kubackiego na podium Słoweniec Timi... czytaj dalej » - Skakało się dzisiaj fajnie. Burza, która przeszła przed konkursem, nam nie przeszkodziła. Stąpaliśmy po suchym, nie padało nam na głowę. Atmosfera na skoczni była świetna - podkreślił Kubacki.

Walczył do końca

W drugiej serii nikt nie spisał się od niego lepiej. 131 m pozwoliło mu wyprzedzić Markusa Eisenbichlera i Jewgienija Klimowa, z którymi przegrywał po pierwszym skoku.

- Walczyć trzeba do samego końca. Po pierwszej serii trochę traciłem, ale co miałem robić. Nie miałem nic do stracenia. Pierwszy skok, szczególnie na progu, nie był wymarzony. Był trochę spóźniony. Zabrakło metrów, by znaleźć się w czołówce. W drugiej serii na progu było dużo lepiej, ale z kolei lądowanie było gorsze - przyznał brązowy medalista z Pjongczangu w drużynie.

Do zimy jeszcze czas

W niedzielę bezkonkurencyjny był Słoweniec Timi Zajc, który prowadził już po pierwszej serii. 19-latek już dziś prezentuje wysoką formę. Z kolei Kubacki ma jeszcze wiele miesięcy, w trakcie których będzie starał się poprawić dyspozycję.

Źródło: Newspix Dawid Kubacki podczas LGP w Wiśle

- Konkurs pokazał, że muszę pracować nad wszystkim. Błędy zdarzają się na progu i przy lądowaniu. Za fazę lotu też pewnie trenerzy będą mieli uwagi. Na dobry skok składają się wszystkie te detale. Obecnie skaczę na 77,5 procent możliwości - ocenił wicelider letniego cyklu.

Na piątej pozycji w Wiśle sklasyfikowany został Piotr Żyła, a słabszy dzień miał Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski był 19.

