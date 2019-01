Przeziębiony Stoch rozbudził nadzieje. Kraft wygrał kwalifikacje w Sapporo

Zaledwie 99 metrów skoczył w kwalifikacjach w Sapporo Johann Andre Forfang, a to oznacza, że nie awansował do konkursu indywidualnego.

Niewiele brakowało, a szyki organizatorom pokrzyżowałaby pogoda. W piątek Okurayama zniknęła pod grubą warstwą śniegu, który nie przestawał padać. Kiedy skoczkowie w cieple czekali na rozwój wypadków, na skoczni trwała walka z białym żywiołem. Ratrakowi i deptaczom w końcu udało się doprowadzić do porządku zeskok, na którym śniegu było po kolana.

Ostatecznie kwalifikacje udało się rozpocząć z godzinnym opóźnieniem. Trzymaliśmy w nich kciuki szczególnie za Jakuba Wolnego, który błysnął na treningu. 23-letni skoczek z Bielska-Białej skoczył 124,5 metra, a takie same próby oddali lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi i Johann Andre Forfang.

Do kwalifikacji stanęło tylko 55 zawodników, czyli były one formalnością, bo odpadało tylko pięciu skoczków.

Pierwiastek loteryjności

Polacy nie zawiedli i w sile sześciu zawodników zakwalifikowali się do sobotniego konkursu. Stoch, który z powodu przeziębienia odpuścił trening, był drugi, a w pierwszej dziesiątce znalazło się w sumie czterech naszych skoczków. Stefan Hula był szósty, Maciej Kot dziewiąty, a Dawid Kubacki dziesiąty. Nieco słabiej spisali się Piotr Żyła (16.) i Jakub Wolny (24. miejsce).

Rozgrywane przy padającym śniegu kwalifikacje w Sapporo miały jednak pierwiastek loteryjności. Boleśnie przekonał się o tym nie tylko Wolny, ale przede wszystkim siódmy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Forfang. Norweg nie poradził sobie w nierównych warunkach. Skoczył zaledwie 99 metrów i zajął miejsce trzecie od końca. W konkursie go nie zobaczymy.

Dobrze się kojarzy

Sapporo to miejsce, które polskim skoczkom kojarzy się co najmniej dobrze. W lutym 2017 roku, kiedy to na Okurayamie odbyły się dwa ostatnie konkursy, triumfowali kolejno Maciej Kot (ex aequo z Peterem Prevcem) i Kamil Stoch.

Biało-Czerwoni jeszcze siedmiokrotnie stawali tam na podium. Trzykrotnie zwyciężał Adam Małysz, który raz był też trzeci. Dwa drugie miejsce i jedno trzecie ma na koncie również Stoch.

W tym roku na Okurayamie polscy skoczkowie liżą rany po weekendzie z Pucharem Świata w Zakopanem. Co prawda w drużynówce Biało-Czerwoni zajęli trzecie miejsce, ale już w konkursie indywidualnym nie zaistnieli. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 12., natomiast Kamil Stoch w ogóle nie awansował do serii finałowej.

- W Zakopanem zainteresowanie kibiców jest tak duże, że wywołuje ono u naszych zawodników dodatkową presję. Wierzę, że po wyjeździe z Polski na kolejne zawody Pucharu Świata nasi skoczkowie doszlifują formę. Ich możliwości są ogromne - trzyma kciuki prezes PZN Apoloniusz Tajner.