Organizatorzy przegrali ze śniegiem. Kwalifikacje w Bischofshofen w niedzielę

Słaby skok w kwalifikacjach w Oberstdorfie oddał Maciej Kot. Polak zaliczył zaledwie 108,5 metra, a to oznacza, że nie zobaczymy go w niedzielnym konkursie.

Lider naszej kadry Kamil Stoch skoczył 130 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie.

Piotr Żyła wciąż w wysokiej formie. Polak skoczył w kwalifikacjach w Oberstdorfie aż 137,5 metra, co dało mu trzecie miejsce.

133,5 metra skoczył w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Oberstdorfie Dawid Kubacki. Zobaczcie próbę Polaka.

Stefan Kraft wygrał kwalifikacje do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, pierwszej odsłony imprezy. Austriak pofrunął na odległość 138,5 metra.

29.12 | W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, otwierającego Turniej Czterech Skoczni, był ósmy, ale nie załamuje rąk. Kamil Stoch jak to on - jest spokojny. Wie, co ma poprawić. - To małe detale - skwitował.

127 m dało Kamilowi Stochowi awans do drugiej serii i zwycięstwo w swojej parze. Polak skończy jednak pierwszą serię w Oberstdorfie poza podium.

Ryoyu Kobayashi skorzył tyle, ile potrzebował do zwycięstwa w pierwszych zawodach TCS. Japończyk osiągnął odległość 126,5 m.

Bor Pavlović nie zdołał przebrnąć poniedziałkowych kwalifikacji do konkursu w Garmich-Partenkirchen. Ale i tak może mówić o dużym szczęściu, bo mało brakowało, aby jego skok skończył się tragicznie.

Znakomicie zaprezentował się Dawid Kubacki w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Najlepszy z reprezentantów Polski z Oberstdorfu skoczył 135,5 metra, czym kontynuuje świetną formę prezentowaną w Turnieju Czterech Skoczni.

31.12 | Japoński zawodnik kontynuuje świetną formę. Ryoyu Kobayashi skoczył najdalej ze wszystkich 140 metrów, ale ku uciesze polskich kibiców przegrał kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen z Dawidem Kubackim.

Piotr Żyła skokiem na odległość 132 metrów zajął trzynaste miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Reprezentant Polski w parze powalczy ze Szwajcarem Killianem Peierem.

Dawid Kubacki został zwycięzcą sylwestrowych kwalifikacji do noworocznego konkursu 67. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Reprezentant Polski triumfował dzięki próbie na odległość 135,5 m. - Bardzo pozytywny akcent na koniec 2018 roku, co utwierdza mnie w pracy - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Nie ma mocnych na Ryoyu Kobayashiego. Japończyk spisuje się do tej pory znakomicie. W Garmisch-Partenkirchen 22-latek odniósł już szósty triumf w tym sezonie. W drugiej serii konkursu oddał skok na odległość 133 metrów, czym przypieczętował swój sukces. Kobayashi jest również liderem Turnieju Czterech Skoczni.

W drugiej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen Kamil Stoch znacząco się poprawił. Polak oddał skok na odległość 134 metrów, co dało mu awans na 6. pozycję w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Po pierwszej serii Stoch był dopiero 16.

- Pierwszy skok był trochę za bardzo skierowany do góry, zabrakło też prędkości. W drugim to nadrobiłem i wyszło lepiej - powiedział Kamil Stoch, który zdołał awansować z 16. na 6. pozycję w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. - Cieszę się z tego, co jest. Fajnie byłoby wygrywać, ale nie można mieć wszystkiego naraz - dodał Polak.

Na półmetku Turnieju Czterech Skoczni Stefan Hula nie może być zadowolony ze swoich wyników. Zarówno w Oberstdorfie jak i w Garmisch-Partenkirchen, 32-letni skoczek nie zdołał awansować do drugiej serii. – Spodziewałem się czegoś innego, ale życie mnie zweryfikowało – powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Tylko dwóm skoczkom udało się wygrać wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni. Tej sztuki dokonali Sven Hannawald w sezonie 2001/2002 oraz Kamil Stoch w zeszłorocznej edycji. Teraz to grono może powiększyć się o Ryoyu Kobayashiego. Japończyk spisuje się znakomicie i już wygrał dwa konkursy. Jak będzie w Innsbrucku i Bischofshofen?

Dobra postawa Dawida Kubackiego w kwalifikacjach w Innsbrucku. Polak oddał skok na odległość 121 metrów, co dało mu 7. miejsce.

Kamil Stoch nie zachwycił w kwalifikacjach w Innsbrucku, ale zadanie wykonał. Polak oddał skok na odległość 114 metrów, co dało mu 24. miejsce i awans do piątkowego konkursu.

Trwa fatalna passa Macieja Kota. Polak nie awansował do konkursów w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, a teraz zawiódł w kwalifikacjach w Innsbrucku. Kot osiągnął tylko 106,5 metra.

Piotr Żyła awansował do konkursu w Innsbrucku. W kwalifikacjach Polak oddał skok na odległość 115,5 metra, co dało mu 31. miejsce. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Dawid Kubacki skokiem na odległość 121 metrów zajął siódme miejsce w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. - Oddałem całkiem fajny skok i to na pewno jest pozytyw - przyznał w wywiadzie dla Eurosportu trzeci 3. zawodnik klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni.

03.01.2019| Kolejny dzień skakania w Turnieju Czterech Skoczni i po raz kolejny najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Dawid Kubacki. - Skacze solidnie. To nie są torpedowe próby, na które go stać, ale cały czas jest w grze i na pewno będzie walczył o to podium - chwalił młodszego kolegę po kwalifikacjach w Innsbrucku Adam Małysz.

Chwile grozy przeżył Sabirżan Muminow. Kazachski skoczek nie zdążył wyhamować po oddanym skoku i z dużą prędkością uderzył w bandę. Muminow nie pochylił się, przez co wykonał salto i spadł po drugiej stronie. Na szczęście po chwili wstał i dał znać, że nic mu się nie stało. Do wydarzenia doszło podczas 1. treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Innsbrucku.

Nie udało się niestety Piotrowi Żyle awansować do drugiej serii konkursu TCS w Innsbrucku. Polak osiągnął tylko odległość 113,5 m.

Organizatorzy 67. edycji TCS nie mogą narzekać na brak urozmaiconych warunków. W Niemczech musieli zmierzyć się z marznącym deszczem i dużą wilgotnością powietrza, w Innsbrucku z wiatrem, w Bischofshofen przyszedł czas na obfite opady śniegu. Te spowodowały przełożenie zaplanowanych na 17 kwalifikacji.

Plan na niedzielę wygląda zatem następująco. Od 13:30 skoczkowie rozpoczną serię treningową, a tuż po niej przystąpią do kwalifikacji. Konkurs zaplanowany jest na 17. Rozegrany zostanie bez użycia systemu KO.

Pierwszy styczniowy weekend w Austrii to prawdziwe zatrzęsienie białego puchu. Najgorzej, jak na ironię, jest w kraju związkowym Salzburg, w którym znajduje się słynące z narciarskich i wypoczynkowych kurortów Bischofshofen. I o ile fanom białego szaleństwa potężne opady nie przeszkadzają, wręcz poprawiają warunki do szusowania po stokach, o tyle osobom z FIS spędzają sen z powiek.

Horngacher uspokaja po wpadce Żyły. "Myślę, że to przejściowe problemy"

W części kraju śnieg z nieba sypie nieprzerwanie od kilkunastu godzin, zaczął w piątkowy wieczór i nie przestawał aż do godzin popołudniowych. Nieprzejezdnych jest wiele lokalnych dróg w regionie, a w niektórych miejscach zaspy sięgają nawet do dwóch metrów wysokości. Właśnie w jedną z nich wpadła ekipa polskiego Eurosportu podczas podróży z Innsbrucku do ostatniego z miast goszczących Turniej. Na szczęście z tych kłopotów udało się nam wykaraskać, ale wiadomo już, że ze swoimi problemami borykają się wciąż organizatorzy zawodów.

Ratraki od rana na skoczni

Na oficjalnym profilu Turnieju na Twitterze apelowano nawet do kierowców o ostrożność. "Na drogach pojawiają się korki i wypadki. Prosimy o bezpieczną i spokojną jazdę, na temat warunków na drogach będziemy was na bieżąco informować"- napisano. Kibice - niezależnie od panującej aury - muszą jednak mieć po co na obiekt przyjechać, a i tego nawet nie mogą być pewni.

Walka z czasem

Wicelider o uciekającym Kobayashim: Ryoyu to brutal Był ostatnią... czytaj dalej » Ratraki, które mają uprzątnąć zalegające na zeskoku zwały śniegu, wjechały na skocznię im. Paula-Ausserleitnera już o poranku.

Białego puchu jednak wciąż przybywa, a prognozy są bezlitosne. W dziesięciotysięcznym miasteczku padać będzie do końca dnia. Światowa Federacja Narciarska odczuwa efekty kaprysów pogody, w sobotę miały odbyć się dwie sesje treningowe przed kwalifikacjami. Pierwsze skoki planowano na godzinę 15, teraz program zmianie.

Transmisja z niedzielnych kwalifikacji i konkursu w Eurosporcie 1 od 16:30.